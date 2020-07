Dilenci çetelerinin insanlık ayıbı! Çocuklara kimyasal enjekte ediyorlar

Haber Merkezi

Gazeteniz Akit olarak günlük hayatın birçok noktasında karşılaştığımız yarı baygın bir vaziyette dilendirilen çocukların dramını gün yüzüne çıkartıyoruz. İstanbul’un birçok semtinde gördüğümüz dilenci çocuklar, toplumumuzun kanayan yarası olmaya devam ediyor. Kendilerini dilenmeye teşvik edenlerin kucaklarında yarı baygın şekilde hareketsiz yatan bu çocuklar, insanların merhamet duygularını istismar ederken, süreci organize eden çeteye ise yüzbinlerce lira para kazandırıyor. Dilenci çeteleri sadece asil duygularımızı istismar etmekle kalmıyor aynı zamanda büyük bir insanlık ayıbına da imza atıyor. Çocukların baygın kalmasını sağlamak isteyen kirli eller, gencecik bünyelere Soforific adı verilen bir kimyasal enjekte ediyor. Bu sayede çocuklar kendilerini dilendirenlerin kucağında saatlerce baygın kalıyor. Görüşlerine buşvurduğumuz uzmanlar ise bu durumun bir çocuk istismarı olduğuna dikkati çekerek yetkilileri göreve davet ediyor.

Market köşelerinde, cami başlarında, metrobüs güzergahlarında ve kalabalık caddelerde gördüğümüz dilenci çeteleri, milletimizin duygularını istismar etmek için her iğrenç yola başvurabiliyor. Kucaklarında yarı baygın bir vaziyette tuttukları çocukların bilinçsiz bir şekilde kalması için vücutlarına kimyasal enjekte ediliyor. Böylece çocuk uzun bir süre baygın kalırken, insanlıktan nasibini almamış dilenci çetelerine de büyük bir istismar kapısı açılmış oluyor. Dilencilerin istismar yöntemini anlatan Prof. Dr. Mustafa Erdoğan Sürat, “Dilendirilen bu çocuklara Soforific dediğimiz bir madde verilmektedir. Ya da uyutucu yan etkisi olan her türlü ilacı kullanabiliyorlar. Bunlar insanda uyumaya sebebiyet verir. Bunu yapan insanlar çocuğun iç organları iflasa sürüklenecekmiş, ölecekmiş umursamazlar. Burada çocuğun safiyetini de istismar var. Devlet bu noktada harekete geçmeli” dedi.

Masumiyeti kullanıyorlar

Çocukların masumiyetinin istismar edildiğini de dikkati çeken Sürat, “Bu cahil insanlar, bebeklere bile uyuşturucu verebilirler. Vermezler demiyorum. Bu bir nevi istismardır. İstismar kötüye kullanmak demektir. Burada da bir kötüye kullanım var. Çocuğun safiyetini kötüye kullanımı var. Çocuğun insanlarda uyandırdığı acıma duygusunu kullanıyorsunuz. Hal böyle olunca istismarın yönleri de çoğalıyor” ifadelerini kullandı.