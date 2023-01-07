Dilek Sabancı özür diledi

İş insanı Sakıp Sabancı’nın büyük kızı Dilek Sabancı, “Rahat yaşayabilmek için milyar değil milyon dolar da yeterli. 50 milyon dolar da olsa rahat yaşarsınız” şeklindeki sözleri nedeniyle sosyal medyada gündem olmuştu. Dilek Sabancı açıklama yaparak özür diledi.

'Sehven başka bir para cinsi ile ifade ettim'

Sabancı yaptığı yazılı açıklamada "Geçen hafta Radyo Sputnik programcısı Sayın Meliha Okur'un programına konuk olmuştum. Söyleşi sırasında bir soruya verdiğim yanıt maalesef arzu etmediğim bir sonuç ortaya çıkardı. Ben ilgili soruya yanıt verirken, bazı rakamlar telaffuz ettim. Amacım 1-2 milyon liranın hayatın ihtiyaçlarına yeteceğini anlatmaktı. Ancak bunu sehven başka bir para cinsi ile ifade ettim. Ama ben Türkiye'de pek çok insanın bu seviyede de kazanç elde edemediğini biliyorum. Bu durumu en iyi bilen insanlardan biriyim. Bu farkı kapatabilmek için, onlarca yıldır dezavantajlı grupların, sorunlarının çözümü için ben ve ailem çalışıyoruz." sözlerine yer verdi.

"Kamuoyundan özür dilerim"

Programdaki konuşmasının yanlış anlaşılmaya sebep olduğunu belirten Sabancı "Ben programda hayırseverliği anlatırken bunları söylemek istemiştim. Ancak yanlış ifade ettim. Yanlış anlaşılmaya sebep olduğum için kamuoyundan özür dilerim. Ben bugüne kadar olduğu gibi, bundan böyle de elimden geldiğince dezavantajlı kesimlere yardım etmeye devam edeceğim." dedi.