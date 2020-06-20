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Aktüel

Dilek hemşirenin adı yıllardır çalıştığı ameliyathaneye verildi

Korona virüse yakalandıktan sonra 34 haftalık bebeği sezaryenle alınan ve tüm çabalara rağmen hayatını kaybeden hemşire Dilek Akçabelen’in adı görev yaptığı ameliyathaneye verildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 12:04:34 -
Dilek hemşirenin adı yıllardır çalıştığı ameliyathaneye verildi

Korona virüse yakalandıktan sonra 34 haftalık bebeği sezaryenle alınan ve tüm çabalara rağmen hayatını kaybeden hemşire Dilek Akçabelen’in adı görev yaptığı ameliyathaneye verildi.


Mehmet Akif Ersoy Hastanesi, korona virüsten hayatını kaybeden iki sağlık çalışanının adını ameliyathane ve konferans salonuna verdi. Korona virüse yakalandıktan sonra 34 haftalık bebeği sezaryenle alınan ve tüm çabalara rağmen virüsten hayatını kaybeden hemşire Dilek Akçabelen’in adı yıllarca görev yaptığı ameliyathaneye verildi. Hastane Sicil Şefi Abdulmenaf Durgun’un ismi ise konferans salonuna verildi. İki ismin adının verilmesine ilişkin hastanede bir tören düzenlendi. Törende hayatını kaybeden iki sağlık çalışanının yakınları gözyaşlarını tutamadı.

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