Dilara Yıldız'ın katil zanlısından iğrenç iddia!

Tuzla’da eski nişanlısının silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden avukat Dilara Yıldız (29) için dün İstanbul Barosu önünde tören düzenlendi. Yıldız’ın annesi Elvan Yıldız, saldırganın ömür boyu hapis cezası almasını istediğini belirterek “Yavrum boş yere öldürüldü” dedi.

Yıldız’ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Samsun’a gönderildi. Katil zanlısı Oktay Dönmez (29) ise “tasarlayarak öldürme”, “silahla yağmaya teşebbüs”, “silahla cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden mahrum bırakma” suçlarından tutuklandı.

"Dilara panikleyince cinnet getirdim"

Dönmez, mahkemedeki savunmasında Yıldız’ın kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürerek “Maktule tarafından nişanlı olduğumuz sürede maddi ve manevi kullanıldım. Onları senet ile kendisinden alacaktım, kabul etmişti. Tasarlayarak öldürme kastım olsaydı maktule eve geldiğinde öldürürdüm. Üvey babamdan dolayı tehdit aldığımız için silah taşıyordum. Kendisini zorla alıkoymadım. Üç aydır psikiyatrik tedavi görüyorum. Mekândayken iki mafya kılıklı adam yanımıza gelince bana sıkacağını düşünerek havaya iki el ateş etmeyi düşündüm. O anda Dilara panikleyince cinnet getirdim, ne olduğunu anlayamadım” dedi.