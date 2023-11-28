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Gündem Dilan Polat’ın “Şampiyonalar Ligi” dediği sözde fenomenler ayvayı yedi!
Gündem

Dilan Polat’ın “Şampiyonalar Ligi” dediği sözde fenomenler ayvayı yedi!

Yeniakit Publisher
2023-11-28 16:30:00 - 2023-11-28 16:33:14
Dilan Polat’ın "Şampiyonalar Ligi" dediği sözde fenomenler ayvayı yedi!

Dilan Polat’ın “Şampiyonlar Ligi” adıyla paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yurt dışı çıkış yasağı talep etti.

Dilan Polat’ın “Şampiyonlar Ligi” adıyla paylaştığı fotoğrafta yer alan sözde fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yurt dışı çıkış yasağı talep etti.

Dilan Polat’ın 2019 yılında çekildiği ve "Şampiyonlar Ligi" olarak isimlendirdiği fotoğrafta yer alan tüm sözde fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Fotoğrafta yer alan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler hakkında Sulh Ceza Hakimliği’nden yurt dışı çıkış yasağı talep edildi. Dilan Polat’ın paylaştığı fotoğrafta aynı kendileri gibi birden zenginleşmesi ve görgüsüzlükleriyle dikkat çeken Yavuz ve eşi Merve Korkut, Tolunay ve eşi İleyda Topal, Ömer ve eşi Tuğba Bağ, Şulemsi olarak bilinen Şule Kayatürk, Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan çiftleri bulunuyor. 

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