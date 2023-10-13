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Gündem Dilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konuldu!
Gündem

Dilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konuldu!

Yeniakit Publisher
2023-10-13 20:09:00 - 2023-10-13 20:16:45
Dilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konuldu!

Kara para akladıkları iddialarıyla gündeme gelen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konuldu.

İş yerlerine yapılan saldırılarda gündeme gelen ve 'vergi kaçırma' iddialarıyla tanınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca Polat çifti hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. (DHA)

Son günlerde iş yerlerine yapılan silahlı saldırılarla gündeme gelen ve haklarında vergi kaçırma iddiaları bulunan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca birinci ve ikinci derece akrabalarının da mal varlıklarına el konuldu. Haklarında yurt dışı çıkış yasağı da konulan çift hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu da ortaya çıkmıştı. Raporda, şirketler arasında şaibeli ilişkiler bulunduğu ve naylon fatura keserek vergi matrahının azaltılmaya çalışıldığı da belirtilmişti. 


 

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