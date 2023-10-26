Dilan Polat ile ilgili son dakika gelişmesi! 15 adreste harekete geçildi
Kara para aklama iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Dilan Polat ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Engin Polat ve Dilan Polat’a ait 15 adres için arama kararı verilmesinin ardından Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 adreste arama yapılıyor.
Ataşehir'de bulunan Engin Polat ve Dilan Polat’a ait olan bir iş yerinde de polislerce arama yapılıyor.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ile adreslerdeki dijital materyallere el koyma kararı verildi.
Aktüel
Dilan Polat soruşturması hakkında Başsavcılıktan kamuoyuna flaş açıklama! Peş peşe açıklamalar