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Medya Dilan Polat ile ilgili son dakika gelişmesi! 15 adreste harekete geçildi
Medya

Dilan Polat ile ilgili son dakika gelişmesi! 15 adreste harekete geçildi

Yeniakit Publisher
2023-10-26 11:47:00 - 2023-10-26 12:35:35

Kara para aklama iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Dilan Polat ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Engin Polat ve Dilan Polat’a ait 15 adres için arama kararı verilmesinin ardından Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 adreste arama yapılıyor.

Ataşehir'de bulunan Engin Polat ve Dilan Polat’a ait olan bir iş yerinde de polislerce arama yapılıyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ile adreslerdeki dijital materyallere el koyma kararı verildi.

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Yorumlar

koray

Hamburglu, cok emin konusuyorsun. Yoksa isin icinde sen de mi varsin? Belki ucu sana da dokunuyordur, ne dersin?

Hamburglu

Kara para aklama, uyuşturucu vs. Merak etmeyin bu davanın üstü de kapatılır çünkü işin ucu siyasilere uzanıyor.
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