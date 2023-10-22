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Gündem Dilan Polat hakkında yeni gelişme! Başsavcılıktan basın açıklaması
Gündem

Dilan Polat hakkında yeni gelişme! Başsavcılıktan basın açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-10-22 18:00:00 -
Dilan Polat hakkında yeni gelişme! Başsavcılıktan basın açıklaması

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı basın açıklamasında bulundu.

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı basın açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada, Dilan Polat, Engin Polat ve diğer şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı ve soruşturma çerçevesinde şüpheliler hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulandığı belirtildi. Öte yandan, şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konularak dosya hakkında kısıtlılık kararı verildiği açıklamada ifade edildi.

Basın açıklaması yapıldı

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından basın açıklaması yapıldı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımıza Engin Polat, Dilan Polat ve diğer şüpheliler hakkında ihbarda bulunulması üzerine şüpheliler hakkında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, 7258 sayılı Kanun’a muhalefet suçlarından soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında Yurt Dışına Çıkış Yasağına ilişkin adli kontrol tedbiri uygulandığı, ayrıca CMK 128. Madde kapsamında şüphelilerin tüm malvarlıklarına el konularak dosya hakkında kısıtlılık kararı verilmiştir. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemler titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

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