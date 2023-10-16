Dilan Polat hakkında şok bilgi ortaya çıktı! O şirketler bakın kimin üzerine kayıtlı
Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın kara para akladıkları iddia edilen şirketlerinin biri İranlıların, diğeri de Özbekler üzerine kayıtlı. Aynı zamanda Dilan Polat'ın Şule isimli yardımcısı da Özbek asıllı.
İş yerlerine yapılan saldırılarda gündeme gelen ve 'vergi kaçırma' iddialarıyla tanınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca Polat çifti hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Yaşanan gelişmelerin ardından ortaya çıkan şok belgeler, Dilan Polat ve eşiyle ilgili yeni iddialara kapı araladı.
Söz konusu belgede, Polat çiftinin şirketlerinin İranlıların ve Özbeklerin üzerine kayıtlı olduğunu gösteriyor.
Dilan Polat’ın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda görülen Şule isimli yardımcısının da Özbek olduğu biliniyor.
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