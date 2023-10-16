  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türk tarım devi satıldı! Hisselerinin tamamını aldılar

Boris Johnson'dan itiraf: Büyük babam Türkiye'de bu yüzden iflas etti

Akaryakıt fiyatlarına çok büyük zam! Bu kez gelecek olan öyle böyle değil

WSJ'den skandal çağrı: Türkiye'ye gidin

Miçotakis'e büyük şok! Feci hezimet... Türklerden müthiş atak

Hiç hesapta olmayan o ilimizde petrol sürprizi! Müjdenin an meselesi olduğu konuşuluyor

Zam bekleyen emeklilere bir kötü haber daha! İşte bu hiç ama hiç beklenmiyordu: Artık ücretsiz olmayacak

Herkes bu gizemli kişiyi konuşuyor! Külçe külçe altın dağıtmaya başladı, kapı önüne 50, 100 gram altın bırakıp kaçıyor

Türkiye oradan gelecek haber için nefesini tuttu! Yerin altından fışkırması an meselesi, bu kez petrol yada gaz değil...

İsrail'in manipülasyonları altın gümüş ve petrol fiyatlarını uçurdu
Gündem Dilan Polat hakkında şok bilgi ortaya çıktı! O şirketler bakın kimin üzerine kayıtlı
Gündem

Dilan Polat hakkında şok bilgi ortaya çıktı! O şirketler bakın kimin üzerine kayıtlı

Yeniakit Publisher
2023-10-16 15:13:00 -
Dilan Polat hakkında şok bilgi ortaya çıktı! O şirketler bakın kimin üzerine kayıtlı

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın kara para akladıkları iddia edilen şirketlerinin biri İranlıların, diğeri de Özbekler üzerine kayıtlı. Aynı zamanda Dilan Polat'ın Şule isimli yardımcısı da Özbek asıllı.

İş yerlerine yapılan saldırılarda gündeme gelen ve 'vergi kaçırma' iddialarıyla tanınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca Polat çifti hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından ortaya çıkan şok belgeler, Dilan Polat ve eşiyle ilgili yeni iddialara kapı araladı.

Söz konusu belgede, Polat çiftinin şirketlerinin İranlıların ve Özbeklerin üzerine kayıtlı olduğunu gösteriyor.

Dilan Polat’ın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda görülen Şule isimli yardımcısının da Özbek olduğu biliniyor.

Resim
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye gündemini günlerdir meşgul ediyorlardı! Dilan Polat skandalı patladı
Türkiye gündemini günlerdir meşgul ediyorlardı! Dilan Polat skandalı patladı

Medya

Türkiye gündemini günlerdir meşgul ediyorlardı! Dilan Polat skandalı patladı

Dilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konuldu!
Dilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konuldu!

Gündem

Dilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konuldu!

Dilan Polat ve Engin Polat hakkında 'suç örgütü kurmak'tan soruşturma açıldı! Şoke eden detaylar
Dilan Polat ve Engin Polat hakkında 'suç örgütü kurmak'tan soruşturma açıldı! Şoke eden detaylar

Sosyal Medya

Dilan Polat ve Engin Polat hakkında 'suç örgütü kurmak'tan soruşturma açıldı! Şoke eden detaylar

Dilan Polat'ın lüks araçlarına bakın ne yapılacak!
Dilan Polat'ın lüks araçlarına bakın ne yapılacak!

Gündem

Dilan Polat'ın lüks araçlarına bakın ne yapılacak!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23