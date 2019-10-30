Dil yarası neden olur? Dil yarasına ne iyi gelir?

Dilde oluşan yaralar günlük hayatı olumsuz etkileyen bir durumdur. Dil yarası oluştuğunda kişi yemek yemede bile zorlanabilmektedir. Dil yarası neden olur? Dilde oluşan yaralar genel olarak dilin yanlışlıkla ısırılması ve virüs enfeksiyonu gibi etkenler sonucu ortaya çıkar. Dilde yaraların neden olduğu en belirgin belirti ise, yaranın olduğu bölgede görülen ağrı ve yanmadır. Peki, Dil yarasına ne iyi gelir?

Dil yarası neden olur?

• Gingivostomatit (viral veya bakteriyel ağız enfeksiyonu)

• Herpes simpleks enfeksiyonu

• Oral liken planus (oral kanser riskini artırabilen bir bağışıklık sistemi hastalığıdır)

• Oral pamukçuk

• Behçet sendromu (yaygın kan dolaşımı iltihabı)

• Dilin yanlışlıkla ısırılması

• Dilde oluşan yanıklar

• Bulaşıcı enfeksiyonlar

• Yetersiz ağız temizliği

Dil yarasına ne iyi gelir?

Dil yarasına evde uygulanabilecek doğal yöntemler bulunmaktadır. Karbonat ve tuz ile dil yarasından kurtulabilirsiniz.

1. Kabartma Tozu

Dilde ortaya çıkan yaralar için kullanılır. Kabartma tozunun ağrıyı hafifletme ve azaltma özelliği bulunmaktadır. Ayrıca, bazı enfeksiyonlar sonucu ortaya çıkan iltihaplanmalara karşı oldukça etkilidir.

Nasıl kullanılır?

Bir çay kaşığı kabartma tozlu ile bir miktar ılık suyu karıştırın. Bu karışımı macunsu bir hale getirin. Hazırladığınız karışımı etkilenen bölgeye yapıştırın ve bir dakika bekleyin. Bir dakikadan sonra dilinizi ılık suyla durulayın.

2.Tuz

Dilde oluşan yaraların tedavisi için, doğal ağrı kesici olan tuzu kullanabilirsiniz. Ağrıyı ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur ve enfeksiyonu önler.

Nasıl kullanılır?

1 çay kaşığı tuzu 1 fincan ılık suyla karıştırın. İyice karıştırdıktan sonra, ağzınızı bu karışımla günde 3 ya da 4 kere yıkayın.

3. Soğuk su ile gargara

Özellikle dilinizi yeni ısırdıysanız ve ağzınızda yara olduysa derhal soğuk su ile ağzınızı çalkalayın. Böylece ağzınızdaki kiri, yemeği, kanı ve ölü deriyi dışarı atarak ağzınızda enfeksiyon gelişmesini önlemiş olursunuz.

4. Buz ile kompres

Eğer dilinizde ağrı ve yanma hissi de varsa rahatlama sağlamak için bir buz küpünü ya da buzlu dondurmayı emebilirsiniz. Soğuk, acı hissini bastırır ve ağzı uyuşturur, ayrıca şişlikleri de indirerek dilinizin rahatlamasına yardımcı olur.

Özellikle dilinizi ısırdıysanız ya da yaktıysanız buz emmek çok işe yarayacaktır. Ayrıca buz eridikçe oluşan su da dil kuruluğunu önleyecek ve ağrıyı rahatlatacaktır.