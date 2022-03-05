Dil kanseri nedir, neden olur? Eksik dişler, ağız ve dil kanserine neden olabiliyor

Dil kanseri nedir?

Dil kanseri, dilin herhangi bir yerinde bir türlü iyileşmeyen yaralar ile kendisini gösteren bir kanser türüdür.

Dil kanseri neden olur?

Sigara ve tütün ürünlerinin aşırı kullanımı, damağa iyi yerleşmeyen ve mukozayı tahriş eden diş protezleri, aşırı alkol tüketimi ve Human Papilloma Virüs enfeksiyonu, diş ve diş eti sağlığının bozuk olması (tedavi edilmemiş çürük dişler, diş eti iltihapları, diş kırıkları, diş düzensizlikleri gibi) özellikle Güneydoğu Asya’da yaygın bir alışkanlık olan Betel çiğneme, asbest, sülfürik asit ve formaldehit gibi kimyasallara maruz kalma, dilde gelişen kanserlere yol açmaktadır.

Dil kanserinin belirtileri nelerdir?

Dil üzerinde kırmızı- beyaz yama şeklinde iyileşmeyen yaralar, bu yaranın zaman içinde büyümesi, dil üzerinde kanama odaklarının görülmesi, çiğneme veya yutma sırasında ağrı, dil dokusunda sertleşme, kötü nefes kokusu, dilde ve ağız içinde uyuşukluk, seste değişiklik, açıklanamayan kilo kaybı, boyun bölgesinde kitle olması ve ağız açmada güçlük belirtilerden bazılarıdır.

Eksik dişler, ağız ve dil kanserine neden olabiliyor

Diş eksikliğinin ve yanlış takılan protezlerin ağız ve dil kanserine neden olabileceğini belirten Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Odyoloji Uzmanı Op. Dr. Tuna Kenar, “2 haftayı geçen ağız yaralarında tümöral gelişim riski açısından hastaların dikkatli olması ve mutlaka bir uzmana başvurması gerekiyor” dedi.



Son zamanlarda artan uzun süreli ağız ve dil yaraları hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, bu yaraların tekrarlama ve ağızdaki diş durumuna göre kanseri tetiklediğini belirten Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Odyoloji Uzmanı Op. Dr. Tuna Kenar, “Ağız yaraları bazen sıkıntılı sonuçlara sebep olabilir. Burada bizim için önemli olan konu, 2 haftayı geçen ağız yaralarında tümöral gelişim açısından hastaların dikkatli olması. Bizim ağızda en sık gördüğümüz tekrarlayan oral aft dediğimiz, yani ağızda küçük yaralar tarzında gelişen lezyonlardır. Bu lezyonlar çoğu zaman dil, damak, diş eti, yanak içi mukozası gibi farklı alanlarda gezici tarzda olur. Biri iyileşirken diğeri ortaya çıkmaya başlar. Benzer şekilde ağız yaraları, bazı mineral (demir, çinko gibi) ve vitamin (B vitaminleri gibi) eksikliklerinde, Behçet hastalığı, romatoid artrit gibi bazı romatizmal hastalıkların görüntüsü olarak da ortaya çıkabilir. Ek olarak, çoğu zaman travmatik lezyonlara bağlı da ağızda yara ve kitleler meydana gelebilir. Ağız yaraları genelde mukozayı tutar, bazen yüzeyden kabarık olur bazen de yüzeyden aşağı doğru krater tarzında da olabilir” dedi.



“2 haftayı geçen ağız yaralarında hekime başvurmalarını öneriyorum”

Tekrarlayan yaralarda hekime başvurulması gerektiğinin altını çizen Dr. Kenar, “Ağız yaralarında önemli olan bunların tekrarlayıcı olup olmadığı, ne kadar sürede iyileşip iyileşmediği veya giderek büyüdüğü. Özellikle üzerinde renk değişikliği olması, kanama meydana gelmesi, yara, kabuklanma durumlar bizim için bir uyarıcı niteliği taşıyor. İleri yaşlarda eksik dişler, eksik ya da düzgün oturmayan diş protezleri dile, damağa, diş etlerine ve yanak içi mukozalarına sürterek vurarak oralarda kronik iltihaplara, hatta ağız ve dil kanserlerine yol açmakta. O nedenle bu tür sıkıntılı durumlar olmaması için ağızda iki haftayı geçen yara olduğu zaman hastalarımızın bir kulak burun boğaz hekimine başvurmalarını öneriyorum” dedi.

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