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Dil kanseri bu belirtiler ile kendini belli ediyor!

Prof. Dr. Melih Güven Güvenç, dil kanseri belirtileri ile ilgili bilgi verdi.

27 Eylül 2018 Perşembe 17:05
Dil kanseri bu belirtiler ile kendini belli ediyor!

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Melih Güven Güvenç, dil kanseri belirtileri hakkında şunları söyledi:

1. DİL ÜZERİNDE ÇIKAN YARALAR

Dil üzerinde çıkan yaralar, dil kanserinin en önemli belirtisi. Dil kanserleri en çok dilin serbest kenarlarından kaynaklansa da dilin her yerinde ortaya çıkabilir. Basit aftlar, genelde günler içerisinde gerileyip iyileşirken, uzun süreli aftlara çok dikkat edilmeli. Eğer dilinizin üzerinde kenarları düzensiz, ülserleşmiş bir yara çıkmışsa ve söz konusu yara haftalar hatta aylar boyunca gerilemiyor, aksine daha da büyüyorsa mutlaka bir Kulak Burun Boğaz uzmanına başvurun. Tümör mukozanın altından ilerleyerek dilde anormal bir sertlik de yapabilir. Bu nedenle dilinizdeki olası bir sertliği de önemseyin.

2. BOYUNDA ŞİŞLİK

Tümör, boyundaki lenf bezlerine sıçradığında bir şişliğe sebep olabilir. Boynun aynı bölgesinde, haftalar, aylar içinde giderek büyüyen, küçülme göstermeyen, sert, çevre dokulara yapıştığı için hareket kabiliyetini yitirmiş şişliklere dikkat edin; çünkü kanser açısından şüphe oluşturur.

3. KONUŞMADA DEĞİŞİKLİK

Dil kanseri dilde hareket bozukluğuna yol açabilir. Dilini ağzında rahatça döndürememeye başlayan hastanın konuşmasında değişiklikler ortaya çıkabilir.

4. AĞIZ KOKUSU

Prof. Dr. Melih Güven Güvenç “Tümörün ilerlemesiyle birlikte 'nekrotik doku' olarak adlandırılan ölü dokular ve ağız hijyeninin bozulmasıyla ağızda kötü bir koku ortaya çıkabilmektedir” diyor.

5. DİLDE AĞRI VE KANAMA

Dil kanserleri dilde ağrıya yol açabilirken, daha da ilerlediğinde dildeki yaradan kanamalara sebep olabiliyor. İlerlemiş tümörlerde şiddetli ağrı kulaklara kadar vurabilir.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 17:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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