Diktatör Esed'in seçim tiyatrosu! Kamareyı fark etmediler

Suriye dün seçime gitti. Her seçimde yüzde 90'ın üstünde oy oranıyla seçilen çocuk ve sivil katili diktatör Beşar Esed, seçimlerde yine hile yaptı.

Sandık görevlilerin fark etmediği kameralara yansıyan görüntülerde, kimliğini gösteren vatandaşlar adına direkt Beşar Esed'e mühür vurulduğu görülüyor.

Görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan, "Suriye’de seçim yapılıyor. Vatandaş kimliğini uzatıyor, sandık görevlileri sırf yurttaşlar yorulmasın diye Beşar Esad’a mührü basıp sandığa atıyor.. CHP’nin Suriye Diktatörünü niye bu kadar çok sevdiği daha bir anlaşılır hale geliyor. Özlem içindeler.." ifadelerini kullandı.