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Dünya Diktatör Esed'in seçim tiyatrosu! Kamareyı fark etmediler
Dünya

Diktatör Esed'in seçim tiyatrosu! Kamareyı fark etmediler

Diktatör Beşar Esed'in yıllardır zulmettiği Suriyeliler dün seçim için sandığa gitti. Sözde geniş katılımla gerçekleştirilen seçimlerdeki hile kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 10:30:00 - 2021-05-27 10:35:37

Suriye dün seçime gitti. Her seçimde yüzde 90'ın üstünde oy oranıyla seçilen çocuk ve sivil katili diktatör Beşar Esed, seçimlerde yine hile yaptı.

Sandık görevlilerin fark etmediği kameralara yansıyan görüntülerde, kimliğini gösteren vatandaşlar adına direkt Beşar Esed'e mühür vurulduğu görülüyor.

Görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan, "Suriye’de seçim yapılıyor. Vatandaş kimliğini uzatıyor, sandık görevlileri sırf yurttaşlar yorulmasın diye Beşar Esad’a mührü basıp sandığa atıyor.. CHP’nin Suriye Diktatörünü niye bu kadar çok sevdiği daha bir anlaşılır hale geliyor. Özlem içindeler.." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

ERDEM

AÇIK OY GİZLİ TASNİF SİZCE HANGİ PARTİ BAASÇILAR BİTMEZ
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1905

bu bir şaibeli seçim açıkça ortada seçmenin yerine sandık görevlisi onun yerine mührü basıyor ve seçim sandığına oy pusulasını atıyor böyle bir seçim ancak olsa olsa diktatörle yönetilen ülkede olur saçmalığın daniskası
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