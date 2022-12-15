Dikkatsiz sürücüler sürüye daldı, 35 koyun telef oldu
Şırnak'ta kamyonet ve otomobilin çarptığı 35 koyun telef oldu.
Şırnak'ta kamyonet ve otomobilin çarptığı 35 koyun telef oldu.
Sürücü ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile kamyonet, Şırnak-Cizre kara yolu şehit güvenlik korucusu Dündar Page tünelinde refüjden yola çıkan küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı.
35 koyun telef oldu
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada, 35 koyunun telef olduğu belirlendi. Sürücülerin yaralanmadığı kazada, araçlarda hasar meydana geldi.