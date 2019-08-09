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’Dikkat Sizden Notlar Bizden’ Projesi Ödül Töreni Düzenlendi

İçişleri Bakanlığımız tarafından başlatılan ’Dikkat Sizden Notlar Bizden’ projesine Kayseri’den katılıp, bisiklet kazanan öğrenci Eren Karabulut’a bisikleti, düzenlenen törenle Vali Şehmus Günaydın tarafından verildi.

09 Ağustos 2019 Cuma 17:50
’Dikkat Sizden Notlar Bizden’ Projesi Ödül Töreni Düzenlendi

İçişleri Bakanlığımız tarafından başlatılan ’Dikkat Sizden Notlar Bizden’ projesine Kayseri’den katılıp, bisiklet kazanan öğrenci Eren Karabulut’a bisikleti, düzenlenen törenle Vali Şehmus Günaydın tarafından verildi.


Trafikte seyir halinde bulunan sürücülerin trafik kurallarına uymaları, trafik işareti ve işaretçilerine ria-yet etmeleri konusunda farkındalık oluşturması, çocuklarımıza ise trafik bilinci ve kültürünün yerleşti-rilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığımızca hayata geçirilen "Dikkat Sizden, Notlar Bizden" projesi kapsa-mında, Jandarma Genel Komutanlığımız tarafından internet üzerinden düzenlenen yarışmada "Sürücü Seyahat Karnesini" doldurarak sosyal medya üzerinden katılan ve en çok beğeni alarak ilk 100’e giren Eren Karabulut isimli öğrenciye bisikleti törenle verildi.


Çocuklarımızın aileleri ile yaptıkları seyahatler sırasında aracı kullanan ebeveynlerine notlar verdiklerini ve doldurdukları karnelerin fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşarak yarışmaya katıldıklarını ifade eden Vali Günaydın, önümüzdeki Kurban Bayramı sürecinde de çocuklarımızın aynı duyarlılıkla davranmalarını istedi ve tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı kutlayarak bayram süresinde trafik denetimlerinin yoğun bir şekilde devam edeceğini açıkladı.


Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen programa Vali Şehmus Günaydın’ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, askeri personel, emniyet personeli, bisiklet almaya hak kazanan Eren Karabulut’un ailesi katıldı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 17:50
  1. fotoğraf
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