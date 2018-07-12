Dikkat! Oktar'ın kaçak kedicikleri bu insanlara ulaşarak...

yeniakit.com.tr özel ‘Adnan Oktar Suç Örgütü’ne yönelik operasyonun başlaması, örgüt üyelerini korkuttu. Yeniakit.com.tr’ye gelen bir bilgiye göre örgütün kadın üyeleri harekete geçerek internetten kendileriyle ilgili videoları ve diğer bilgileri sildirmeye çalışıyor. Yazılım şirketlerine başvuran “kedicik”lere yardım edecek olan şirket ve yazılımcılar hakkında, ‘Adnan Oktar Suç Örgütü’ne yardım ve yataklıktan işlem yapılabileceği belirtildi.

“MAKYAJ SİLEREK KAÇMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Operasyon sırasında Oktar ve sözde müritleri gözaltına alındı. Yakalanan isimlerin 106'sı "kedicik" lakaplı kadınlarda oluşuyor. Örgütün en ünlü "kedicik"lerinden olan Tülay Kumaşçı, Ayça Gökçaylar ve Serap Akıncıoğlu gibi isimlerin de firar ettiği ortaya çıktı.

Bugün gelen bir iddia da, firar eden "kedicik"lerle ilgili... Ağızları açık bırakan iddiaya göre firar eden kadınlar tanınmamak için makyajlarını silip gezebilirler. Yine iddiaya göre, böylece örgütün halka sunduğu fotoğraflardaki hallerine benzemeyecek ve yakalanmayacaklar.

'Kedicikler tanınmamak için makyajlarını silebilir' iddiası

YAZILIM ŞİRKETLERİNE BAŞVURUYORLAR

Bugün yeniakit.com.tr’ye gelen bir diğer bilgiye göre, örgütün kaçak “kedicik”leri harekete geçti. İslam ile dalga geçen, dekolte giyindiği halde ayet okuyarak milletin aklıyla alay eden, şarlatan Adnan Oktar ile birlikte dans ederek gününü gün eden rezil kadınlar, internetten bu pisliklerini sildirmeye çalışıyor. Yazılım şirketleriyle iletişime geçen kaçak “kedicik”ler, internet ortamından bu pislik videolarını sildirmeye çalışıyor.

İnternet sitemize gelen bilgi şu şekilde:

“Yazılım uzmanıyım… Dün Adnan Oktar denilen şebekenin üyesi olan bir bayan internete arama motorlarında adını sildirmek isterken bilişim sitemizi görmüş, yardım istedi. Oynadıkları videoların silinmesini istiyor. Bu insanların ahlak anlayışı yok, ülkenin değer yargıları ile oynuyorlar. Arsız insanlar, bunlar dış güçlerin ajanları bence. Bütün hepsi tutuklanmalı, bunlarla ilişkisi olan insanlar da aynı şekilde… Yeni Akit Gazetesi ve çalışanlarını bu konuda tebrik ediyorum... Her yayınınız ülke çıkarlarını korumak adına. Anadolu topraklarında Böyle pis insanları deşifre edin. (…) ”

“YARDIM VE YATAKLIĞA GİRER”

Yazılım şirketlerinin, suç örgütünün kaçaklarına yardım etmemesi gerektiğine dair uyarmakta fayda görüyoruz… Kaçaklara yardım edecek yazılım şirketi ve yazılımcıların, söz konusu örgüte “yardım ve yataklıktan” ceza alabileceği belirtildi.

AKİT MEDYA GRUBU PİSLİKLERİNİ DEŞİFRE ETTİ

Herkesin sessiz kaldığı bir dönemde Akit Medya Grubunun cesur haberleri, ‘Adnan Oktar Suç Örgütü’nün ipliğini pazara çıkardı. Özellikle internet sitemizde yapılan haberler ve Akit TV ekranlarında Yusuf Ozan Demir’in çağrısından sonra kamuoyunun söz konusu örgüte karşı daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Adnan Oktar’ın ailesinden kopardığı bir genç kızın babasının da Akit TV ekranlarında isyan etmesi, örgütün pis yüzünü daha açık ve net bir şekilde gözler önüne serdi.

Kaynak: Yeniakit.com.tr