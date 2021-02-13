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Yaşam Dikkat! Meteoroloji kar yağışı tahminini değiştirdi
Yaşam

Dikkat! Meteoroloji kar yağışı tahminini değiştirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışı tahmini değiştirdi. İstanbul'da yarından itibaren yoğun kar yağışı beklenirken, kar yağışının perşembe günü Marmara bölgesini terk edeceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 15:43:00 - 2021-02-13 16:12:21
Dikkat! Meteoroloji kar yağışı tahminini değiştirdi

Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporunda Marmara Bölgesi ve İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. İstanbul'da pazar günü akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığının kıyılarda 5 ila 15 santimetre, yüksek kesimlerde 20-30 santimetre olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, daha önceki tahminlerinde kar yağışının 6 gün süreceğini bildirmişti. Ama son gelen bilgilere göre bu tahmin değişti.


Meteoroloji tahmin haritasında da görüldüğü gibi dün yaptığı uyarılarda kar yağışının 6 gün boyunca devam edeceğini, bu gece başlayacak yağışın cuma günü İstanbul'u terk edeceğini duyurmuştu.

Yeni tahmin

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son geçen bilgilere göre ise, kar yağışı tahmini değişti. Pazar, pazartesi ve salı günü yer yer yoğun kar yağışı beklenirken, çarşamba yağışlar azalıyor. Kar yağışı perşembe günü ise Marmara Bölgesi'ni terk ediyor.

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