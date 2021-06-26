  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
O ilde 2 bölge, koruma altına alındı
Bakanlık duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Taksim'de hareketli anlar! Gözaltılar var
ABD'de son korona bilançosu açıklandı
Yaşam Dikkat! Meteoroloji İzmir için 'acil uyarı' yaptı
Yaşam

Dikkat! Meteoroloji İzmir için 'acil uyarı' yaptı

Meteoroloji, aniden başlayan ve hayatı olumsuz etkileyen İzmir'de fırtına nedeniyle 'acil uyarı' yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-06-26 18:01:00 - 2021-06-26 18:07:09

İzmir’de, aniden başlayan fırtına, hayatı olumsuz etkilerken, ağaçlar ve direkler devrildi, meteorolojiden acil uyarı geldi.

Fırtına hayatı felç etti

İzmir’de bir anda başlayan fırtına, herkesi hazırlıksız yakaladı. Özelikle İzmir’in kuzey ilçeleri olan Aliağa, Dikili, Bergama ilçelerinde etkili olan fırtına hayatı kısa sürede felç etti. O sırada plajda bulunan vatandaşlar, apar topar eşyalarını toplayarak güvenli bir yere geçti. Trafikte bulunan vatandaşlarda rüzgarla zor anlar yaşadı.

Meteorolojiden uyarı

Etkili olan fırtınayla ilgili Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden uyarı geldi. Yapılan açıklamada, “Meteoroloji radarından alınan verilere göre; bugün 15.30-17.00 saatleri arasında İzmir’in kuzeyinde (Dikili, Bergama, Kınık, Foça, Aliağa, Karaburun, Menemen) yerel olarak gök gürültülü sağanak ve yağış anında fırtına beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay