Dikkat! Karar çıktı: Çılgına çeviren ilginç iddia! Şimdi de bunu yaptı
Galatasaray'da şampiyonluğun ardından yeni sponsorlarla anlaşma sağlanmak üzere. Firmalar, sarı-kırmızılı takıma adeta teklif yağdırıyor.
Galatasaray'da şampiyonluğun ardından yeni sponsorlarla anlaşma sağlanmak üzere. Firmalar, sarı-kırmızılı takıma adeta teklif yağdırıyor.
Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da transfer çalışmalarının yanında sponsorluk görüşmeleri de yapılıyor. İki firmayla anlaştığı iddia edilen sarı-kırmızılıların 500 milyon lira kazanacağı öğrenildi.
Spor Gecesi Digital'den Haluk Yürekli'nin haberine göre, Galatasaray iki firmayla anlaşma sağladı. Bu iki firmadan yıllık 500 milyon lira kazanılacak.
Galatasaray'ın yaptığı bu anlaşmanın kısa süre içinde açıklanacağı öğrenildi.
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