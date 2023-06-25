  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP’li belediyeler hizmette çığır açıyor! ‘ha ha ha, hi hi hi’ etkinliği Sosyal Medya bu görüntülerle yıkılıyor

Kabe'de Türklere davranış neden değişti? Müthiş tespitler

CHP'li Tunç Soyer yine sözünde durmadı! işçilere bayramı zehir etti

FETö’cülerin avukatı! Hüseyin Aygün'ün iki yüzü

Rusya'da darbe, Wagner krizi: Rostov'dan böyle çekildi! Ofisinden çıkanlar şaşkına çevirdi!

Anket şirketi “Yorumsuz” diyerek paylaştı: Kılıçdaroğlu ne yapmalı

CHP'nin kaos fotoğrafını eski CHP'li çekti! Parti içi demokrasi işlemiyor

Filistin'de Yahudiler Kur'an-ı Kerim'e saldırmışlardı! İslam alimlerinden alçak saldırı ile ilgili ortak bildiri

İşten çıkartmalar başladı! Binlerce bankacı işinden oldu

Ruslardan beklenmedik flaş Türkiye kararı! Markalar İstanbul’da: Rus turistlerin tercihi Türkiye
Spor Dikkat! Karar çıktı: Çılgına çeviren ilginç iddia! Şimdi de bunu yaptı
Spor

Dikkat! Karar çıktı: Çılgına çeviren ilginç iddia! Şimdi de bunu yaptı

Yeniakit Publisher
2023-06-25 14:20:00 -
Dikkat! Karar çıktı: Çılgına çeviren ilginç iddia! Şimdi de bunu yaptı

Galatasaray'da şampiyonluğun ardından yeni sponsorlarla anlaşma sağlanmak üzere. Firmalar, sarı-kırmızılı takıma adeta teklif yağdırıyor.

Galatasaray'da şampiyonluğun ardından yeni sponsorlarla anlaşma sağlanmak üzere. Firmalar, sarı-kırmızılı takıma adeta teklif yağdırıyor.

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da transfer çalışmalarının yanında sponsorluk görüşmeleri de yapılıyor. İki firmayla anlaştığı iddia edilen sarı-kırmızılıların 500 milyon lira kazanacağı öğrenildi.

Spor Gecesi Digital'den Haluk Yürekli'nin haberine göre, Galatasaray iki firmayla anlaşma sağladı. Bu iki firmadan yıllık 500 milyon lira kazanılacak.

Galatasaray'ın yaptığı bu anlaşmanın kısa süre içinde açıklanacağı öğrenildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23