Dikkat kar yağışı geliyor! Meteoroloji saat verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışı uyarısını güncelledi. Son tahminlere göre, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor. 13 ili etkilemesi beklenen kar yağışı ile birlikte vatandaşların don olaylarına karşı da dikkatli olması gerekiyor. İşte kar yağışının başlayacağı saat ve ne kadar süreceğine ilişkin tahmin...

Kar yağışına ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ( Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin 1000 m üzeri yüksek kesimleri ile Gümüşhane ve Bayburt çevreleri) ile yüksek kesimleri başta olmak üzere Sivas çevrelerinde, gece saatlerinden sonra Doğu Anadolu’nun kuzeyinde (Erzurum, Kars, Ardahan ile Ağrı, Erzincan ve Tunceli’nin kuzeyinin yüksek kesimlerinde) karla karışık yağmur ve kar yağışları beklenmektedir.

Kar yağışlarının il merkezlerinde hafif bir örtü (1-4 cm) , yüksek kesimlerde 5-20 cm civarı örtü bırakması bekleniyor. Cumartesi günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."