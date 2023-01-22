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Gündem Dikkat çeken yorum: Rusya oltaya geldi
Gündem

Dikkat çeken yorum: Rusya oltaya geldi

Rusya-Ukrayna savaşını değerlendiren Gazeteci Neşat Gündoğdu, Rusya'nın oltaya geldiğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-22 23:49:00 - 2023-01-22 23:52:08

Ukrayna'da zor günler geçiren Rusya hakkında açıklamalarda bulunan Milat Gazetesi Ankara Temsilcisi Neşat Gündoğdu Ulusal Kanal'da yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açarak kendisine zarar verdiğini ve NATO'ya katkı sağladığını söyledi.

Gündoğdu'nun açıklamaları şöyle:

"Rusya orada çok kötü bir oltaya geldi"

Ukrayna savaşının çok boyutu var. Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinin hiç bir amacı yok. Rusya orada çok kötü bir oltaya geldi. Zaten Kırım'ı almışsın. Karadeniz'deki varlığını arttırmışsın kendini niye böyle duruma sokuyorsun. Moskova kruvazörünün ne hale geldiğini gördük.

'İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini tetikledi'

Rusya'nın yaptığı iş İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasından başka işe yaramadı. Rusya'nın bir temerrüte düşme durumu var. Avrupa'nın da Rus gazından başka alternatifi yok. Bir noktada bu iş barışa evrilmek zorunda.

Yeni Akit / Yunus Bayar

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