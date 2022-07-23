Dikkat çeken "tahıl koridoru" açıklaması: Avrupa'nın yapamadığını Türkiye yaptı

Arap gazeteci ve akademisyenler, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasını, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi olarak nitelendirdi.

Çok sayıda ülkeden akademisyen tarafından yapılan açıklamalarda, Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası arenada oynadığı role vurgu yapılarak, dünyanın çaresiz kaldığı tahıl sorunu Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin çözdüğüne vurgu yapıldı.

Uluslararası ilişkiler alanında yazar Gays el-Cenabi, "BM'nin yeşil ışık yakması ve Türkiye'nin ara buluculuğuyla Rusya ve Ukrayna'nın ikna edildiğini ve Rusya ile Ukrayna'dan ihraç edilecek tahıl, buğday, gübre ve diğer ürünlerin Türk boğazlarından geçeceğini" belirtti.

Akademisyen ve yazar Casim Selman, "Türkiye'nin, dünyayı açlık tehlikesinden kurtarmak için Rusya ile Ukrayna'yı anlaşma masasına oturtmayı başardığı, anlaşmanın Dolmabahçe Sarayı'nda imzalanmasının da Türkiye'nin önemine hem tarihi hem de güncel bir işaret olduğu" yorumunu yaptı.

Kuveyt Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Profesör Abdullah eş-Şayci açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel gıda krizini hafifletmek için iki ay süren zorlu müzakerelerin ardından limanlarda bekleyen buğday ve tahılın sevkiyatı için bir anlaşmaya vararak zafer kazandı." ifadesini kullandı.

Şayci, bunun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir devlet adamı ve Türkiye'nin de uluslararası meselelerde etkili bir oyuncu olarak konumunu pekiştirdiğini dile getirdi.

Katarlı yazar Cabir el-Harmi ise "Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna'yı, tahıl sevkiyatı anlaşmasını imzalamaya ikna etmeyi başarması, bölgesel ve uluslararası sahada oynadığı merkezi rolü bir kez daha ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.

Bu başarının pek çok tarafı rahatsız ettiğini belirten Harmi, "Türkiye bu taraflar için can sıkıcı olmaya başladı ama onu kabullenmeye mecburlar." dedi.

Yemenli yazar Faris el-Meyseri de "Türkiye, dünyayı açlıktan kurtardı" ifadelerine yer vererek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tahıl krizini çözmek için gösterdiği çaba ve ısrarına övgüde bulundu.

Filistinli İsmail el-Meshal el-Askalani, "Tüm dünya Rusya ve Ukrayna'dan buğday, mısır, yağ ve yem ihracatı krizi karşısında çaresiz kaldı ama Erdoğan bunu çözdü." yorumunu yaptı.

Merkezi İstanbul'da bulunan Hürriyet Stratejik ve Siyasi Araştırmalar Merkezi Başkan Yardımcısı İslam el-Gamri ise "Türkiye'nin, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Rusya ve Ukrayna'yı tahıl anlaşmasını imzalamaya ikna etmeyi başarmasının, siyasi ve uluslararası sahadaki merkezi rolünü bir kez daha teyit ettiğini" dile getirdi.

"Türkiye bugün Avrupa ülkelerinin yapamadığını yapmayı başarmıştır"

Filistinli yazar Macid ez-Zebde, "Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna arasında tahıl ihracatı anlaşması yapılmasındaki başarısı, dünyadaki milyonlarca insanı açlıktan kurtarmasına ilaveten uluslararası düzeyde önemli siyasi bir başarıdır. Türkiye bugün, Avrupa ülkelerinin yapamadığını yapmayı başarmıştır" dedi.

Ürdünlü eğitimci Fatıma el-Vahş, "Tahıl anlaşmasını imzalayan ve dünya gıda güvenliğini koruyan ümmetin lideri Erdoğan'a selam olsun." açıklamasında bulundu.

Filistinli yazar Samir Sebaine, "tahıl anlaşmasının imzalanmasının Türk diplomasisinin zaferi" olduğunu vurgularken araştırmacı ve gazeteci Muhenned Hafızoğlu da "Ankara'nın uluslararası taraflar arasındaki konumunun her geçen gün güçlendiğini", Tunuslu yazar Tarık el-Menduc ise bu adımın "yoksul ve ezilmiş halklar başta olmak üzere tüm insanlığın yararına olduğunu" ifade etti.