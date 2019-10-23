0553 313 94 23

Dikkat çeken mutabakat yorumu: Türkiye Suriye'yi parçalanmaktan kurtardı

Yörünge Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ceyhun Bozkurt, Rusya ile Suriye konusunda varılan mutabakatla Türkiye’nin Suriye’yi parçalanmaktan kurtaran bir ülke olarak tarihe geçtiğini ifade etti.

23 Ekim 2019 Çarşamba 21:12
Dikkat çeken mutabakat yorumu: Türkiye Suriye'yi parçalanmaktan kurtardı

Barış Pınarı Harekatı ile Tel Abyad ve Rasulayn’da kurulan "güvenli bölgeyi" ABD’ye kabul ettiren Türkiye, Soçi’de ikinci diplomatik zaferini kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in 6 saat 20 dakikalık görüşmesinin ardından yayınlanan muhtıraya göre, terör örgütü PKK 150 saat içinde sınırdan 30 kilometre içeriye çekilecek.

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a konuşan Yörünge Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ceyhun Bozkurt, Türkiye’nin Suriye’yi parçalanmaktan kurtaran bir ülke olarak tarihe geçtiğini vurguladı.

Bozkurt, "Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı’nda Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağladı. Eğer Türkiye bunları engellemeseydi, Suriye koridorunda istedikleri terör koridorunu oluşturup bölgeyi geri dönülmez duruma sokabilirlerdi" ifadelerini kullandı.

"Türkiye sahada ve masada kazandı"

Barış Pınarı Harekatı’nın diplomatik boyutunun önemine değinen Ceyhun Bozkurt, "Türkiye bölgede etkili olan ABD ve Rusya ile masaya oturdu. Askeri harekatta yürüttüğü süreci diplomatik olarak sürdürdü. Ulusal güvenliğinden taviz vermeyen, Suriye’nin sınırlarını güven altına alan, Türkiye’deki sığınmacıların büyük kısmını ülkelerine gönderme noktasında masadan başarılı çıktı. Terör örgütünün 30 km’den sonra çekilmesini hem Rusya hem de ABD onaylamış durumda" dedi.

"Suriye'nin toprak bütünlüğü güvenceye alındı"

Türkiye’nin bölgeye yaptığı harekatlarla Suriye’nin toprak bütünlüğünü güvence altına aldığını belirten Bozkurt şunları söyledi:

"Harekat başladığında Türkiye’ye işgalci suçlaması yaptılar, her türlü psikolojik harbi sürdürdüler. Türkiye yaptığı iki mutabakatla suçlamaların bıçak gibi kesilmesi gerekir.

Türkiye bu aşamada hem sahada hem de diplomatik hedeflerine ulaşmış oldu. Sayın Bakanın (Mevlüt Çavuşoğlu) vurguladığı gibi Barış Pınarı Harekatının meşru olduğunu dünyadaki herkes tarafından kabul edilmiş oldu."

"Rusya ile ciddi iş birliğimiz var"

Adana mutabakatına vurgu yapıldığına dikkat çeken Bozkurt, "Türkiye hiçbir zaman Adana mutabakatını reddetmedi. Türkiye teröristlerle mücadelesini ve meşru müdafaa hakkını BM ve Adana mutabakatı çerçevesinde yapıyordu.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında 120 km’nin Türkiye Silahlı Kuvvetleri tarafından yönetilecek olması çok avantajlı. Rusya ile Astana sürecinden beri Suriye sahasında çok ciddi iş birliğimiz var. Belli noktalarda kalan terör unsurları bölgeden temizlenecektir" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 21:12
  1. Adana
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. Türkiye
  4. ABD
  5. Rusya
  6. Suriye
  7. Zeytin Dalı Harekatı

YORUM YAZ

  • ÖmerÖmer10 sa önce
    Daha varılacak çok yol var ama terörün beli kırıkdı
  • Tata TongaTata Tonga10 sa önce
    Suriye'ye demokrasi fazla geldi. Demokrasi bir kültürdür. Suriye demek ki demokrasiye hazır değilmiş. Verilmek istenen doz aşırı geldi ve ülke komaya girdi... Esad koltuktan vazgeçmedi silaha sarıldı, muhalafet de iktidarı değiştirmek için silaha sarıldı...demokrasi denen sistemde devlet halkın hizmetçisidir.Halk yönetimden memnun değil ise silaha sarılmaz, iktidarı sandık belirler. Suriye bunu beceremedi...
  • EfelerdiyarıEfelerdiyarı10 sa önce
    Suriye Haritasında görülen sarı bölge neyin nesi? Yanıtlarsanız sevınırım..

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

TürkAkım'da Rus doğal gazı Kıyıköy'e ulaştı
  1. TürkAkım'da Rus doğal gazı Kıyıköy'e..
  2. E-5'te feci ölüm! Kadın 5 metre..
  3. EYT teklifi Meclis komisyonunda EYT..
  4. Herkesi ilgilendiriyor! Gidin, zararı..
  5. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
  6. Herkesi ilgilendiriyor! Zararı şirket..
  7. Trump terör örgütü YPG/PKK liderini..
  8. Çay ocağına öyle bir isim verdi ki!..
  9. Galatasaray'da Küfür krizi!
  10. Abdurrahim Albayrak: Bu çocuklar bunu..
  11. 'Tam Falcao'nun maçıydı!'
  12. Basın Ekspres Yolu’nda kamyonet..
  13. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
  14. Parkta oturan kardeşlere silahlı saldırı
  15. Dikkat çeken yorum: Erdoğan silip..
  16. ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35..
  17. Adalet Bakanlığı 10 mütercim alacak
  18. Şili'de protestocular kalıcı çözümler..
  19. Dolar/TL güne 5.75'in üzerinde başladı!
  20. Arakanlılara yönelik 'savaş..
  21. Erdoğan imzaladı! İki kritik atama
  22. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
  23. Rusya resmen devreye girdi, Putin'in..
  24. Suudi Arabistan'da Bin Selman'a yakın..
  25. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
  26. Trump'ın açıklamaları sonrası dolar..
  27. Firari eski Patnos Belediye Başkanı..
  28. Lübnan'daki Filistinlilere..
  29. 24.10.2019 Günün âyet ve hadisi
  30. Beyaz Saray yetkilisinden 'Suriye'de..
Cezası 100 kazancı 15 bin TL! Akşam ortaya çıkıyorlar
Cezası 100 kazancı 15 bin TL! Akşam ortaya çıkıyorlar
Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak
Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak

Günün Karikatürü

24 Ekim 2019
Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi
Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi