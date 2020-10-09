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Dünya Dikkat çeken iddia: Trump yönetimi seçim öncesi bunu yapmak istiyor
Dünya

Dikkat çeken iddia: Trump yönetimi seçim öncesi bunu yapmak istiyor

ABD'de Donald Trump yönetiminin, "başkanlık seçimleri öncesi Rusya ile nükleer silah kontrolü anlaşması yapmak istediği" iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 22:38:00 -
Dikkat çeken iddia: Trump yönetimi seçim öncesi bunu yapmak istiyor

ABD'de Donald Trump yönetiminin, "3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesi Rusya ile nükleer silah kontrolü anlaşması yapmak istediği" ileri sürüldü.

Axios haber sitesine göre, Donald Trump yönetimi, seçim öncesi Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzalaması için bir nükleer silah kontrolü anlaşması üzerine yoğunlaştı.

Konuya yakın bir kaynağın Trump ve Putin arasında son dönemdeki telefon görüşmelerinde bu hususun gündeme geldiğini belirterek 1 hafta gibi bir sürede anlaşmanın müzakere edilebileceğini söyledi.

Rusya ise bu kadar "hızlandırılmış" bir müzakere süreci için hazır olduklarına ilişkin bir sinyal vermezken, anlaşmada gelecekte yapılacak çok taraflı bir silah kontrolü anlaşmasının da çerçevesinin çizilmesinin beklendiği bildirildi.

New START sona eriyor

ABD ve Rusya arasındaki Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmasının (New START) süresinin 5 Şubat tarihinde sona ereceği ifade edildi.

ABD Başkanı adayı Joe Biden ve Putin, bu anlaşmanın 5 sene daha uzatılmasını isterken, Trump yönetimi ise 2011 senesinde Obama yönetiminde imzalanan bu anlaşmayı sık sık eleştiriyor.

Amerika'nın Sovyetler Birliği ile 1991 senesinde ve Rusya Federasyonu ile 1993 senesinde imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmaları’nın (START 1 ve START 2) uzantısı niteliğinde olan New START anlaşması, ABD ile Rusya arasındaki yürürlükteki son nükleer anlaşma olma niteliğini taşıyor. Bahse konu anlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor.

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