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Gündem

Dikkat çeken iddia: Muharrem İnce kararını verdi

CHP'ye yakınlığıyla tanınan gazeteci İsmail Saymaz, parti kuracağı belirtilen Muharrem İnce'nin "Şimdilik parti kurma fikrim yok." dediğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 19:40:00 -
Dikkat çeken iddia: Muharrem İnce kararını verdi

CHP'ye yakınlığıyla tanınan gazeteci İsmail Saymaz, parti kuracağı belirtilen Muharrem İnce ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

Önceki gün Kılıçdaroğlu ile görüşen eski CHP ve SHP genel başkanları Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'ın bugün saat 17’de Ankara’da Muharrem İnce ile buluştuğunu ileri süren Saymaz, "Çetin bana şunları söyledi: Görüşmeyi biz istedik. İnce’ye ‘Ayrılma, partide kal, mücadeleni partide sürdür’ diyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Çetin ve Karayalçın’ın Muharrem İnce ile görüşmesinin bittiğini belirten Saymaz, iki ismin İnce'ye “Perşembe günü basın toplantısı yapma. Yapacaksan da masayı devirme. Partide kal, bu süreçte ayrılmak olmaz.” dediğini öne sürdü.

Saymaz, Muharrem İnce'nin cevabının ise “Şimdilik parti kurma fikrim yok. Ben Anadolu’yu dolaşacağım.” şeklinde olduğunu iddia etti.

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