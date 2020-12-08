Dikkat çeken hamle: Birbiriyle konuşan İHA'lar geliyor

Boeing, bilgi paylaşımında bulunarak birlikte uçan, "ekip çalışması" yapan otonom uçakları test ettiğini duyurdu. Avustralya'daki testlerde, uçakların uçarken birbiri ile "sohbet etmesine" olanak tanıyan, "yerleşik komuta ve kontrol ve veri paylaşım yetenekleri dahil olmak üzere gelişmiş otonomi teknolojisi" ile donatılmış beş jet uçağı prototipi denendi.

Phantom Works International direktörü Emily Hughes, "Testler, uçağın beyninin uçuş sırasında neyin gerekli olduğunu öğrenmesi için yapay zekâ algoritmalarını uygulamadaki başarımızı gösterdi" diyor ve ekliyor: "Veri bağlantısı yetenekleri, uçakların birbiri ile iletişim kurmasına ve bir hedefe ulaşmak için iş birliği yapabilmelerine imkân veren bir platform oluşturmamızı sağlıyor."

Testte kullanılan uçaklar 3,5 metre boyunda ve saatte sadece 270 kilometre hızla gidiyor, yani birinci sınıf savaş jetleri değiller. Ancak Boeing'in bu teknoloji için belirttiği hedef, "11,7 metre uzunluğunda ve 2.000 deniz milinden fazla menzile sahip savaş uçağına benzer performansa sahip uçaklar üretmek." Havacılık devi, bu tür bir uçağın "bağımsız olarak uçmak için veya diğer uçaklar arasında güvenli mesafeyi korurken insanlı uçakları desteklemek için yapay zekâ kullanacağını" öngörüyor. Şirket ayrıca bu uçakları savaş için değil, istihbarat, gözetleme ve keşif, taktik erken uyarı görevlerini ve daha fazlasını desteklemek için üretmeyi planladığının altını çiziyor.