Dikkat çeken çıkış: ABD haçlı seferi ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Latin Amerika turu kapsamında Küba'nın başkenti Havana'ya geldi. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ve Küba'nın eski Devlet Başkanı Başkanı Raul Castro ile görüşen Lavrov daha sonra Kübalı mevkidaşı Bruno Rodriguez ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Rodriguez ve Lavrov, ortak basın toplantısı düzenledi. Lavrov, ABD ile gerekli temasların dışında neredeyse hiçbir ilişkinin bulunmadığını belirterek, "Eğer Rus - Amerikan ilişkilerini merak ediyorsanız şuan özel bir ilişkimiz yok. Biz sadece büyükelçilik üzerinden ortaya çıkan sorunları karşılıklı olarak ele alıyoruz" dedi.

"ABD, Rusya'ya karşı haçlı seferi ilan etti"

ABD'nin kendilerine karşı aldığı tutumu, "Haçlı seferi" olarak nitelendiren Lavrov, "Amerikalıların Rusya Federasyonu'na, Rusya'nın meşru çıkarlarına, Rus kültürüne ve geleneklerine karşı haçlı seferi ilan ettiğini herkes biliyor. Bu savaşın bir ucu da Kiev Nazi rejimi tercih edilerek ve yeni silahlar gönderilmesiydi" ifadelerini kullandı.



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