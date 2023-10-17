Dikkat çeken analiz! "Filistin sorunu diye bir sorun yok"

Özellikle dinler tarihi alanındaki çalışmalarıyla tanınan yazar Lütfü Özşahin, Filistin'e yönelik soykırım faaliyetiyle gündemden düşmeyen siyonist İsrail devletine dair dikkat çeken bir analiz yayınladı.

Özşahin'in analizi:

1-Filistin Sorunu diye bir sorun yoktur, tarih boyunca bölgede daima bir İsrail sorunu olmuştur,

2-İsrail siyonist, ırkçı, yayılmacı, işgalci ve katliamcı bir devlettir,

3-Müslüman Filistinliler topraklarını satmamıştır, Aksine İsrail Haganah İrgun, Stern çeteleri ile başlattığı katliamlarla Filistin topraklarını zorla gasp etmiş on binlerce Filistinliyi kadın erkek çocuk bebek demeden katletmiştir,

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4-Irkçı İsrail için Yahudi olmayan herkes necis bir hayvan hükmündedir, bu yüzden tüm insanlığın hatta barışçıl hümanist Yahudilerin de düşmanıdır,

5- Siyonist İsrail için Yahudiler Tanrı tarafından seçilmiş kutsal bir halktır ve dünyayı ancak onlar yönetir,

6-İsrail yeryüzünde resmî sınırları olmayan tek devlettir,

7-İsrail’in Arz-ı Mev’ud sınırları Kuzeyde Fırat Dicle ve Van havzasına, Güny’de Nil nehrine Batı’da Basra körfezine Doğu’da Kıbrıs Adası’na uzanır

8-Siyonist İsrail’e göre bu sınırlar içindeki tüm toplumlar Araplar Farslar Türkler Kürtler vs. ya köleleştirilmelidir ya da Armegadon Savaşında öldürülmelidir,

9-Törerist İsrail’e göre Yahudi olmayanın canını malını toprağını gasp etmenin namuslarını kirletmenin hiç bir sakıncası yoktur zira Talmud buna izin verir,

10-Siyonist İsrail’e göre ilk kıblemiz Kudüs’teki Mescidi Aksa ve Kubbetüssahra yıkılmadan Mesih gelmeyecektir,

11-Bundan dolayı yıkılan yere üçüncü Süleyman Tapınağı yapmak farzdır,

12-Antisemitizm Yahudi düşmanlığı bir Batı Hristiyan hastalığıdır.

13-Tarih boyunca Yahudi katliamını Asur, Babil, Yunan Roma ve modern Hristiyan Batı yapmıştır,

14-Hiçbir İslam Ülkesinde Yahudi katliamı yapılmamıştır. Aksine Yahudiler en güzel dönemlerini İslam ülkelerinde yaşamışlardır,

15- Özellikle Farslar ve Türkler tarih boyunca Yahudilerin hamisi olmuştur,

16- Irkçı katliamcı İsrail devleti yıkılmadan Filistin topraklarında özgür bir Filistin Devleti kurulmadan bölgeye asla barış gelemez,

17-Arapların İsrail’e hiç direnmediği yalandır 1948-1967-1973’te İsrail ile savaşmışlardır. Ancak Batı’nın özellikle ABD İngiltere’nin desteği ile yenilmişlerdir,

18-Diktatör Arap Rejimlerinin maalesef İsrail diye bir sorunları yoktur,

19-Bugün olanlardan Hamas sorumlu değildir, Hamas siyonist rejim için sadece bir bahanedir, zira Hamas kurulmadan önce de İsrail her dönem her daim katliamlara, işgallere devam etmiştir,

20-İşgalci İsrail sorunu sadece Filistinlilerin değil, tüm Müslümanların keza tüm insanlığın sorunudur.