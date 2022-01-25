Dikkat çeken altın iddiası: 2 kez olmamıştı ancak...
IKON Menkul, altın fiyatları ile ilgili yaptığı açıklamada, 1834 seviyesinin 2 kez test edildiğini ancak kırılamadığını, bu seviyenin kırılması halinde geri çekilmelerin hızlanabileceğini iddia etti.
Altın fiyatlarındaki gelişmeler, altın almayı düşünenler ve altını olanlar tarafından takip ediliyor.
IKON Menkul'dan altın fiyatları ile ilgili açıklama yapıldı.
paraborsa.net'in haberine göre; söz konusu açıklamada, "Ons Altın’da işlemler günlük periyotta izlediğimiz yükselen fiyat kanalı içerisinde gerçekleşiyor. Kanal içinde 1848 ve 1863 direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1834 önemli destek oluşturabilir." denildi.
Açıklamanın devamında şu iddiada bulunuldu:
"1834 seviyesi 2 kere test edilmiş ve kırılamamıştı. Bu seviyenin kırılması durumunda geri çekilmeler hızlanabilir.
Destekler: 1834-1815-1803
Dirençler: 1848-1863-1894"