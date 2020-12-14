Dikkat çeken altın açıklaması: Bu seviyenin kırılması halinde...
Stratejist Yeliz Karabulut, altın fiyatları ile ilgili yaptığı açıklamada, "1800 seviyesinin kırılması halinde, ben ciddi anlamda bir satış baskısının olabileceğini düşünüyorum." dedi.
Stratejist Yeliz Karabulut A Para yayınında altın fiyatları ile ilgili konuştu.
Karabulut, altın fiyatları için kritik noktalarda olunduğunu belirtti.
Stratejist, "Ons altında farklı bir fiyatlama var. Özellikle aşı haberleriyle birlikte 2000 dolarlardan aşağı yönlü bir hareketin olduğunu görmüştük. Açıkça söylemek gerekirse, ben her yükseliş hareketinin bir satış fırsatı olarak değerlendirildiğini düşünüyorum. Kritik noktalarda olduğumuzu söylemem gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Karabulut, konuşmasının devamında şunları kaydetti:
"1800 seviyesinin kırılması halinde, ben ciddi anlamda bir satış baskısının olabileceğini düşünüyorum."