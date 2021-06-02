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Ekonomi Dikkat çeken açıklama: Türkiye ile müzakere içindeyiz
Ekonomi

Dikkat çeken açıklama: Türkiye ile müzakere içindeyiz

Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Beibut Atamkulov, yazın ülkesinden Antalya'ya uçak seferi sayısının artırılması konusunda Türkiye ile müzakere içinde bulunduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 15:47:00 -
Dikkat çeken açıklama: Türkiye ile müzakere içindeyiz

Başkent Nur Sultan'da basın toplantısı düzenleyen Atamkulov, gazetecilere yaptığı açıklamada, yazın gelmesiyle çok sayıda Kazak vatandaşının tatile Türkiye'ye gittiğini söyledi.

Atamkulov, "Bu durumu dikkate alarak ülkemizin Kovid-19 ile ilgili Hükümet Komisyonu ve Türk yetkili makamları ile yakın tarihte Antalya'ya uçak seferinin artırılması konusunda müzakere içindeyiz. Vatandaşlarımızın haziran ayı içinde Antalya'ya gidebilmeleri için bir hafta içinde gerekli kararı alacağız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Halihazırda Kazakistan ile Türkiye arasında hava yolu şirketlerince 12 güzergahta uçak seferi yapılıyor.

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