Dikkat çeken açıklama: Dünya yeni Haçlı Seferleri döneminden geçiyor

2. Uluslararası Selahaddin Eyyubi Sempozyumu'nda konuşan Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, "Filistin, Arap ve İslam dünyası ile tüm dünya, yeni bir Haçlı Seferleri döneminden geçiyor" dedi.

Kudüs fatihi Selahaddin Eyyubi'nin büyük bir ekol olduğunu belirten Şeyh Sabri, onun gerek ahlaki gerekse manevi alanda pek çok ders verdiğini, Arapları ve Müslümanları birleştirmeye çalıştığını vurguladı.

Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'teki zaferinin en temel sebeplerinden birinin, din adamlarıyla istişarede bulunması ve strateji üzerine hareket etmesi olduğunu kaydeden Şeyh Sabri, o dönemde olduğu gibi bugün de Frenklerle omuz omuza veren Arap "devletçikleri" olduğunun altını çizdi.