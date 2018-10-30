Dikkat! Bunu yapan herkes 360 lira fazla maaş alacak

Emekli olma hayali kuranların en çok merak ettiği konuların başında ‘emekli aylıklarının ne kadar olacağı’ geliyor. Emekli aylık tutarının belirlenmesinde, birkaç farklı kriter etkili oluyor. Bu kapsamda sigortalılık süresi, prim günü ve yaş şartlarını sağlayarak emekliliğe hak kazanan SSK ve Bağ-Kur sigortalılarının emeklilik dilekçelerini verecekleri tarih, bağlanacak emekli aylığının tutarında belirleyici oluyor.

Hangi dönemde zam yapılıyor?



Emeklilerin aylık maaşı, ortalama aylık kazanç tutarıyla aylık bağlama oranının çarpımından oluşuyor. Hesaplanan aylık, yılın ilk 6 aylık döneminde emekli olunması halinde emekli aylıklarına ocak döneminde yapılan zam oranı kadar yansıyor. Yılın ikinci 6 aylık döneminde emekli olunduğunda ise öncelikle ocak dönemi, sonra temmuzdöneminde yapılan zam oranı kadar maaş artırılıyor.



Ortalama kazanç ve güncelleme katsayısı maaş tutarını belirliyor. Güncelleme katsayısının ne olacağı da enflasyona ve büyüme hızına bağlı olarak değişiyor. Mevcut veriler 2019’da güncelleme katsayısının bu yıl yapılan zammın üzerine çıkacağını gösteriyor. Bunda enflasyonun, yılı yüzde 20’nin üzerinde tamamlayacak olması da etkili olacak.





Bu nedenle uzmanlar, yeni emekli olacakları bu konuda uyarıyor. Yetkililer 2018 yılında emekli olmayı hak edenlerin acele etmemesini söylüyor. Çünkü 2 ay sonra, yani Ocak 2019’da emeklilik dilekçesinin verilmesi durumunda daha fazla emekli maaşı bağlanacağı belirtiliyor. Bu da emekli aylıklarında yüzde 6-7 yani 90 ile 360 lira arasında bir artış olacağına işaret ediyor. Bu şekilde emekliler maaş bağlanmada 2 ay kayıp yaşayacak olsa da ömür boyu fazla maaş almayı garantileyecek.