Dikkat! Bakan duyurdu: Bugünden itibaren...

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 1 milyon 312 bin ton çiğ süt için 1 milyar 127 milyon lira destekleme tutarının bugün itibarıyla ödenmeye başlandığını duyurdu.

Bakan Kirişci, yaptığı açıklamada, "255 bin üreticimize yönelik, 1 milyon 312 bin ton çiğ süt için 1 milyar 127 milyon lira destekleme tutarını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz." ifadelerini kullandı.