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Ekonomi Dikkat! Bakan duyurdu: Bugünden itibaren...
Ekonomi

Dikkat! Bakan duyurdu: Bugünden itibaren...

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 1 milyon 312 bin ton çiğ süt için 1 milyar 127 milyon lira destekleme tutarının bugün itibarıyla ödenmeye başlandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 16:07:00 -
Dikkat! Bakan duyurdu: Bugünden itibaren...

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 1 milyon 312 bin ton çiğ süt için 1 milyar 127 milyon lira destekleme tutarının bugün itibarıyla ödenmeye başlandığını duyurdu.

Bakan Kirişci, yaptığı açıklamada, "255 bin üreticimize yönelik, 1 milyon 312 bin ton çiğ süt için 1 milyar 127 milyon lira destekleme tutarını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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