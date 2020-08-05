Dikkat! Altın için kritik uyarılar

Son dönemde yükselişin çok sert bir şekilde olması, zaten yükselmiş fiyatlar konusunda altın yatırımcısında tedirginlik oluşturdu. Stratejist Yeliz Karabulut A Para'da altın fiyatlarını yorumladı, yatırımcılara kritik tavsiyeler verdi.

Yerli yatırımcıların altını sevdiğini belirten Karabulut, "İki faktörle ilk etapta geldik. Dolar/TL'de 6,85 civarında bir çapalanma görmüştük. Fakat ons altınla birlikte gram altında bir yükseliş hareketi gördük. Geçtiğimiz hafta ise dolar/TL de kıpırdanma ile birlikte bu hareket biraz daha yukarıya doğru taşındı" ifadelerini kullandı.

"Sert satış baskısı getirebilir"

Ekonomide her şeyin yoluna girmesiyle muhtemelen TL varlıklarda bir pozitiflik görülebileceğini belirten Yeliz Karabulut, "Diğer taraftan V şeklinde toparlanmayı verilerde de görebilirsek, hızlı bir enflasyon gelme olasılığı da var. Bu da altın fiyatlarına 2011-2013'de olduğu gibi sert satış baskısı getirebilir" dedi.

'Temkin' uyarısı

Altın için temkinli duruşun sergilenmesi gerektiğini savunan Karabulut, "Kısmi olarak realizasyon yapılabilir. Teşviklerin bir sürü daha devam etmesi durumunda şu teknik formasyon ons altında 2300 doları işaret ediyor. Ancak belli bir miktarla devam edilebilir" ifadelerini kullandı.

Karabulut, aşağı yönlü hareketlerin başlaması halinde özellikle ons altında 1925 doların kritik olduğunu belirterek, "1925 dolar seviyesinin altında kapanışlar gerçekleşmesi halinde 300-400 dolar kadar bir aşağı yönlü hareket görebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

"Riskler çok fazla"

Karabulut konuşmasının son bölümünde ise "Portföyün belli bir kısmı buradan realize edilebilir. Küçük bir kısmı ile de devam edilebilir. Ama altın fiyatları için riskler çok fazla" dedi.