Dikkat! 2 gün bu vapur hatları kullanılamayacak
Haliç'te düzenlenecek yarış nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamayacak. İşte detaylar...
Şehir Hatları AŞ, Haliç'te düzenlenecek yarış nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinde yayınlanan duyuruda, 23-24 Eylül'de, 11.00-16.00 saatleri arasında Haliç'te gerçekleştirilecek "Haliç Su Sporları Merkezi Optimist Yarışları" sebebiyle bazı seferlerin iptal edildiği belirtildi.
Duyuruda, iptal edilen seferler şu şekilde sıralandı:
"Eyüpsultan-Üsküdar Hattı, Üsküdar-Eyüpsultan Hattı, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan Hattı, Eyüpsultan-Sütlüce-Hasköy-Fener-Kasımpaşa-Kadıköy Hattı, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-HasköySütlüce-Eyüpsultan, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan Hattı, Eyüpsultan-Sütlüce-Kasımpaşa-Karaköy-Kabataş-Beşiktaş Hattı."