Dik duruşun için sana minnettarız Orkun Kökçü! Kudurtmaya devam...

Hollanda Kupası'nda Feyenoord ile Ajax karşı karşıya gelirken, Dusan Tadic'in milli futbolcumuz Orkun Kökçü'ye yaptığı skandal hareket maça damgasını vurdu.

Hollanda Kupası'nda Ajax'ın Feyenoord'a 2-1 kaybettiği mücadeleye milli yıldızımız Orkun Kökçü ile Ajax kaptanı Dusan Tadic arasında çıkan tartışma damga vurdu.

İlk yarının son anlarında Feyenoord'dan Gimenez'in golü mücadeleye denge getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.,

Konuk ekip 51. dakikada bu kez Klaassen ile gol bularak 2-1 öne geçti. Kalan bölümde başka gol olmayınca konuk ekip sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Mücadele çok gergin bir ortamda oynandı ve karşılaşma iki kez durmak zorunda kaldı.

Karşılaşmada dakikalar 61'i gösterdiğinde Orkun Kökçü ile Tadic bir ikili mücadelenin ardından birbirine girdi.

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Tadic, Orkun'u yere iterken milli futbolcu ayağa kalkıp üzerine yürüdü. Tadic'in gerilim esnasında ağzını işaret edip yeri göstermesi dikkat çekti. Bu hareket sonrası Orkun Kökçü'yü sakinleştirmekte takım arkadaşları oldukça zorlandı.

Tadic ne yapmak istedi?

İkili arasında yaşanan tartışma esnasında Tadic, yeri gösterip elini ağzına götürerek Orkun'un maç içinde orucunu açmasıyla da dalga geçti.

İftar saati maça denk geldiği için Orkun Kökçü, orucunu saha kenarına gelerek açmak durumunda kalmıştı.