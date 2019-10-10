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Dijitalleşme yarışında hızlı ve doğru adımlar atmalıyız

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Üyesi Meltem Bakiler Şahin, “Dijitalleşme yarışında hızlı ve doğru adımları atamayan şirketler, geleceğin dünyasında kendilerine yer bulamayacak” değerlendirmesinde bulundu.

10 Ekim 2019 Perşembe 12:07
Dijitalleşme yarışında hızlı ve doğru adımlar atmalıyız

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Üyesi Meltem Bakiler Şahin, günümüzde şirketlerin dijitalleşebildikleri ölçüde rekabet edebildiklerine dikkat çekti. Şahin, “Dijitalleşme yarışında hızlı ve doğru adımları atamayan şirketler, geleceğin dünyasında kendilerine yer bulamayacak” dedi.

Fırsat çok

Dijitalleşme performansı en yüksek sektörün yüzde 81’le finansal hizmetler olduğuna işaret eden Şahin, şunları söyledi: “Teknolojik değişimin bankacılık sektörü açısından tehditten ziyade fırsat sunduğunu düşünüyoruz. Türkiye’de bankaların ve finans kuruluşlarının ‘dijital iş ortağı’ olarak nesnelerin internetinden bulut uygulamalarına, bina içi ağ sistemlerinden mobil iletişime kadar geniş bir alanda katma değerli çözümler sunuyoruz. Örneğin bir bankamıza sunduğumuz çağrı merkezi çözümleri ile yüzde 40’a varan verimlilik sağladık. Bir başka müşterimize sunduğumuz bulut santral ürünümüzle operasyonel olarak çalışanlara yüzde 50’ye varan zaman kazanımı sağladık. Son olarak hayata geçirdiğimiz Dijital Tarım Projesi’yle dijitalleşmeyi tarım sektöründe de sağlamak ve verimlilik çalışmalarımızla tarımsal üretime katkıda bulunmak istiyoruz

Güçler birleştirildi

Şahin, bankacılık sektörünü Türkiye’nin dijitalleşme yolcuğuna öncülük eden en önemli sektörlerden biri olarak gördüklerinin altını çizerek, “Finansman ve teknolojinin gücünü bir araya getirerek, işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretebileceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 12:07
  1. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Üyesi Meltem Bakiler Şahin
  2. Dijitalleşme
  3. bankacılık sektörü

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