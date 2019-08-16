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'Dijital veri sermayemizi korumalıyız'

Son yıllardaki teknolojinin çok hızlı gelişimi beraberinde dijital dönüşümü getirdi. Halihazırda var olan bilgileri, dijital dönüşüm ile bilgisayar ve sanal ortama aktarılarak oluşturulan büyük veri depoları, her platformda yararlanılacak milli birer sermaye haline geldi.

16 Ağustos 2019 Cuma 21:39
'Dijital veri sermayemizi korumalıyız'

Sosyal Medya Uzmanı Deniz UNAY, Dijital Veri Sermayesihakkında ilginç açıklamalarda bulunarak bazı bilgiler aktardı.

“Dijital Veri ve Dijital VeriSermayesi”

Dijital dünyada oluşturulan verilerin saklanması ve aktarılmasıyla ilgili olarak Unay, “Dijital veri, sürekli üretilen, devletlerin ve şirketlerin büyümesi, gelişmesi gibi konular için kullanılan veanaliz edilip depolanan bilgi kaynaklarıdır. Aynı zamanda en çok veri üreten ve onu en iyi işleyenlerin değerinin artacağı ortadadır. Şöyle ki, Gelecek, elde ettikleri verileri ya da öğrendikleri bilgileri geliştiren ve dijital teknolojiyle ürünlere veyahizmete dönüştürebilenlerin olacaktır.”

Dijital veri üretip onlarısaklamanın yanında, tarih ve kültürel değerlerin birer veri olarak sanal ortama aktarılıp, saklanması da çok değerlidir diyen, Unayşunları anlattı:

“Sonraki nesillere bilgiyi güvenilir kaynaktan ve doğru bir şekilde aktarmak için öncelikle veri sermayesi oluşturup, bunu en iyi şekilde korumalıyız. Dijital veri sermayesini korumanın yolları sadece depolamakla olmaz, bu verileridoğru bir şekilde aktarma yolunu bulmakta gerekmektedir. Bakınız, Çin bu konuda bir adım atarak kendi pediasını “Chinapedia” adıyla kurdu.Böylelikle dijital verilerini hem depolayıp hem de onları kendi tarihi ve kültürel değerlerine göre aktarma imkanı bulmuş oldu”

“Türk Tarih Kurumunun “Türkpedia” adıyla oluşturmaya başladığı, internet ansiklopedisi bu konuda Ülke olarak attığımız gayet olumlu bir adımdır” diyen Unay, “Bu yöndeki çalışmaları, yıllardırüzerinde çalıştığımız ve hayata geçirmek için çaba sarfettiğimiz bir konu. Yapılan çalışmalar, bir başlangıç için çok iyi dedi ve şunları söyledi:

“Türkpedia bir fırsat mı?”

“Tarihimiz ve kültürel değerlerimizdijital bir ansiklopedi oluşturmada  yeterli düzeydedir. Türkpedia, tarihimizde yerini almış olan bilgilerin yanında, resimler, Kitaplar, Fotoğraflar, haritalar, ses kayıtları ve el yazmalarının yer alacak olması, dijital çağın şekillendireceğigelecek nesillerin, bilgileri en doğru kaynaktan alacak olması yönündeki arzu ve istekleri karşılamada muazzam bir alt yapı olacaktır ve Türkpedia’nın  zengin bir içeriği olacağı ortadadır. Böylelikle ikinci veya üçüncü şahıslara kendi mirasımızı anlattırıp, değerlerimizi aktarmada manipüleye fırsat vermeyeceğiz.”

“Geleceğimiz için Dijital Miras Bırakmalıyız”

 “İnsanoğlu geçmişini ve geleceğini eğitimle şekillendirmek için sonraki kuşaklara yazılı mecmua ile bilgilerini aktarma fırsatı bulmuştur. Teknolojinin gelişmesi ve Dijital dönüşümünle bilgisayar, tablet ve akıllı cihazların kullanılmasıyla beraber kâğıt tüketimi gazete ve kitapların basımı oldukça azalmıştır. Yerini dijital dünyaya devreden bilgi,bundan sonra muhtemeldir ki yazılı basımı yok edecek yada oldukça azaltacaktır. Bundan dolayı dijital veri sermayemize sahip çıkıp, kendi dijital verilerimizi üretmemiz ve onları çok iyi saklamamız kaçınılmaz sonuçtur.”

“Geleceğe yönelik bilgi aktarımı için bu tarz çalışmaları en iyi şekilde kullanmak ve dijital veri birikimini yaparak dijital veri sermayemizi bir an önce oluşturmamız gerekiyor. Dijital birikimimizi yapabilecek güçlü bir alt yapı ve bunu başaracak milli ve manevi unsurlarımız mevcuttur.”

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 21:39
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