Dijital TL yolda! Merkez’den peş peşe açıklamalar! Tüm dünyaya yayılacak

Rekorlar kırıp 50 bin doları da aşan Bitcoin ve diğer kripto paralara her geçen gün yenileri eklenirken, bir yandan da devletler işe el atmaya başladı. Pandemi ile birlikte biraz da ötelenen dijital para birimleri projeleri canlanmaya başladı. İlkini Çin Merkez Bankası'nın çıkardığı dijital paralarda yılın geri kalanında önemli adımlar atılacak. Bugün de İran'ın bu konuda hazırlık yaptığı haberi geldi.

Üç Merkez Bankasından ikisi çalışıyor

2021 tüm merkez bankalarının bu alanda somut adımlar attığı bir yıl olacak. Çin Merkez Bankası pilot uygulamalarına başladı, gerçek hayatta kullanım hızla yayılıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da 2021'in ortalarına doğru kendi dijital parasını çıkaracağını açıkladı. Bankaların küresel kuruluşlarından Bank of International Settlement (BIS), merkez bankalarının dijital para birimleri ve stablecoin'lere yönelik duruşunu araştırdı. Merkez bankalarının üçte ikisinin dijital para birimleri ve stablecoin'ler üzerinde çalıştığının çıktığı araştırmaya göre, Çin Merkez Bankası, büyük şehirlerde devam eden pilot uygulaması ile rakiplerini geride bıraktı.

Dijital TL de yolda

Avrupa merkez bankaları da dijital euro hazırlıkları konusunda hızlı hareket ederken, Hindistan ve İran da dijital para yarışına katılan en son ülke oldu. İran, Hindistan ve Rusya gibi ülkeler dolara olan bağımlılığı azaltmak için de dijital para birimleri üzerinde çalışıyor. Çok yakın bir zamanda dijital TL, dijital ruble veya dijital riyal görmek mümkün hale gelecek. BIS araştırmasına göre, dünya nüfusunun beşte birinin üç yıl içinde bir merkez bankası parası kullanması bekleniyor. Bununla birlikte merkez bankaları, Bitcoin ve Ethereum gibi dijital para birimlerine hala şüpheyle yaklaşıyor.

Kaynak: Sabah