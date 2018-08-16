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Dijital reklamda milli çözüm

Türk Hava Yolları (THY), Emlak Konut GYO gibi ülkemizi gururla temsil eden markalarla birlikte “ABD’ye reklam verme” kampanyasının öncülüğünü yaparak ABD’li firmalara ayırdığı reklam bütçesini kesen Türk Telekom, sunduğu dijital reklam çözümleri kapsamında yerli ve milli teknoloji platformları geliştirmeye ve kullanmaya devam ediyor.

16 Ağustos 2018 Perşembe 09:41
Dijital reklamda milli çözüm

İki sene önce yerli ve milli teknolojik medya satın alma platformu Programattik’i geliştirerek reklam verenlerin kullanımına sunan Türk Telekom, yayıncılar için dijital reklam platformu hizmetleri sunan yerli Admatic ile işbirliği anlaşması imzaladı. “Türkiye’ye yönelik ekonomik yaptırımlarına karşı herkes üzerine düşeni yapmalı’’ diyen Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, dijital reklam pazarında ülkemizden büyük miktarda reklam geliri elde eden bazı küresel firmaların vergi sistemimize tabi olmadıkları için vergi ödemediklerini ve BTK düzenlemelerine tabi olmadıklarına dikkat çekti. Bu gerçeği göz önünde bulundurarak Türkiye’nin yerli teknoloji platformu Admatic Grup ile işbirliği anlaşması imzaladıklarını kaydeden Doany, “Halihazırda kendi Programattik platformumuz ile bir sinerji oluşturacak bu işbirliği sayesinde, yerli ve milli teknoloji platformu alternatiflerinin kullanılması ve geliştirilmesi yönünde sektöre örnek olacak yeni bir hareket başlatmış bulunuyoruz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 09:41
  1. Türk Telekom
  2. programattik
  3. Paul Doany

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