Dijital Promotör uygulamasına Stevie Awards’tan ödül

Arzum Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhan Giray, tüm dünyada hala etkisini sürdüren pandemi döneminde dijitalleşmenin her alanda olduğu gibi satışta da üzerine odaklanılması gereken bir konu olduğunu belirtti.

Giray, “Arzum olarak bu alanda kendimizi geliştiriyor ve yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Satış sırasında, tüketicilerin dikkatini çekebilme, ürünü kısa sürede en iyi şekilde aktarabilmenin, dijitalleşmenin sağladığı en önemli avantajlar olduğunu dile getiren Serhan Giray, ‘İnovasyon odaklı bir şirket olarak Dijital Promotör projemizin Stevie Awards gibi dünyanın en saygın ödüllerinden biriyle taçlandırılması, bize ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” dedi.