Dijital pazarlamada endişelendiren reklamlar

Dijital reklamcılığın geleceği, hedefleme ve kişiselleştirme yetenekleriyle büyük bir dönüşüm yaşamaya devam ediyor. Ancak bu gelişmeler, kullanıcıların gizlilik endişelerini de ortaya çıkarıyor. Özellikle dinlenip dinlenmedikleri veya her adımlarının takip edilip edilmediği gibi endişeler taşıyorlar.

Teknoloji şirketleri gizliliğe önem vermeye başladı

Birçok teknoloji şirketinin son zamanlarda gizliliğe özel önem verdiğini belirten Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, “Bazı telefon markaları belirli periyotlarda yaptıkları güncellemelerle kullanıcılara veri izni talepleri sunuyor. Kullanıcılar, bu izinleri reddettiğinde, bu verileri paylaşmıyor ve üçüncü taraf verilere erişim sağlanamıyor. Google, dijital reklamcılık alanının önde gelen oyuncularından biri ve Google Chrome tarayıcısı pazarın büyük bir kısmını elinde tutuyor. Google, gizlilik gereksinimleri nedeniyle çerezlerin kaldırılacağını açıkladı. Henüz net bir tarih verilmese de 2024 yılının ilk çeyreğinde mevcut Chrome kullanıcılarının verilerinin bir bölümünü devre dışı bırakmayı ve bu değişikliği aşama aşama artırmayı planlıyor. Bununla birlikte, reklam teknolojileri Api dediğimiz sistemi kullanarak kullanıcı davranışlarını tarayıcıdan bağımsız bir şekilde hedeflemeye çalışıyorlar. Özellikle Meta gibi firmalar, çerezler veya izin verilmeyen veriler nedeniyle kaybettikleri hedeflemeleri dönüşüm uygulamalarıyla yeniden yakalamaya çalışıyorlar” dedi.

Özellikle mikrofon izinleri veya izleme izinleri ile anahtar kelime izlemesi gerçekleşiyor

Kullanıcıların genellikle uygulamaları indirirken veri kullanımına izin verdiğini söyleyen Kaplan, “Dinleme kavramı, özel verileri izlemek anlamına gelmiyor. Burada daha çok kullanıcıların anahtar kelimeleri veya sık kullanılan kelimeleri temel alarak ilgili reklamlar sunmaya yönelik bir teknik uygulanıyor. Özellikle mikrofon izinleri veya izleme izinleri ile anahtar kelime izlemesi gerçekleşiyor. Bu izinler, reklamcılık platformlarının kullanıcıları tanımlamalarına ve ilgili reklamlar sunmalarına olanak tanıyor. Apple ve Google bu zamana kadar kullanıcı mahremiyetini önemseyen adımlar attı. Ancak Google gibi reklam gelirlerinin büyük bir kısmını elinde bulunduran şirketler, bu değişiklikleri yaparken dengeli bir yaklaşım benimsemeye çalışıyor. Bu süreçte, reklam teknoloji şirketleri, derin öğrenme gibi yapay zeka teknikleri kullanarak kullanıcıları belirli kategorilere göre sınıflandırmaya ve kişiselleştirilmiş reklamlar sunmaya çalışıyor. Bu yaklaşım ile birlikte kullanıcı mahremiyetine saygı önem verilen konulardan biri haline geldi. Gelecekte, gizlilikle ilgili kısıtlamaların nasıl ele alınacağını ve kullanıcıların endişelerinin nasıl giderileceğini gözlemleyeceğiz. Bu alandaki çalışmaların devam edeceğini görmekteyiz” açıklamasında bulundu.