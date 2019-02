Dijital oyunlar tehlike saçıyor

Teknolojinin ve internetin hızla yaygınlaşmasıyla özellikle evlatlarımızın hayatında büyük bir yer edinen dijital oyunlar, akıl almaz tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Direktifler ve emirler üzerine kodlanan oyunlar, gencecik dimağlar üzerinde yıkıcı etkilere neden olurken, İslamofobia da körükleniyor. Mavi Balina, Counter-Strike: Global Offensive, Conflict Of Nations, Guitar Hero, Devil May Cry, Resident Evil isimli oyunlardaki ‘sübliminal’ mesajlar intiharlara varan ruhi bunalımlara sebep oluyor.

İslamofobia bile var

Konu ile ilgili gazetemize konuşan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sosyal Medya Uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, dijital oyunların devlet tarafından sıkı denetime tabi tutulması gerektiğini belirterek şunları dile getirdi: “Mavi Balina adlı oyun, birçok gencimizin intihara sürüklenmesine neden oldu. Oyunun kodlayıcısı, Rusya’da tutuklanırken, oyunu bilerek böyle kodladığını, pişman olmadığı ve çocukları ‘biyolojik atık’ olarak gördüğünü beyan etti. Gençlerimizin saatlerini alan dijital oyunların birçoğu İslamofobiayı da körüklüyor. Resident Evil isimli oyunun kütüphane sahnesinde Kur’an-ı Kerim’in yerde olduğu görülüyor. Guitar Hero 3 isimli oyunda ise Allah lafzının yerde olması dikkat çekiyor. Aileler evlatlarını hangi oyunu oynadığını bilmeli. Üniversitelerimize bu konuda çok iş düşüyor. Aksi taktirde uzun vadede telafisi imkansız durumlarla karşılaşabiliriz.”

Ciddi bir denetim şart

Psikoterapist Adnan Kalkan ise şunları ifade etti: “Bu tarz oyunları oynayan evlatlarımız, oyunların etkisine çabuk girebiliyor. Oradaki talimatların doğru olduğuna inanıyor ve yerine getirmek için her türlü çılgınlığa imza atabiliyor. Devlet, psikologların dahil olduğu uzman bir ekip kurmalı ve bu tarz oyunların içeriğini denetlemelidir. Mavi Balina oyunu ise acilen yasaklanmalıdır. İslamofobiayı körükleyen ve gençlerimizi kendi değerlerine karşı duyarsızlaştıran oyunlar da yasaklanmalıdır.”