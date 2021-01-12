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Teknoloji Dijital ortamda toplantı gizliliğine MKK güvencesi
Teknoloji

Dijital ortamda toplantı gizliliğine MKK güvencesi

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun "e-YKS: Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi" uygulaması, dijital ortamda şirketlerin tüm toplantılarının kapalı devrede şifrelenmesini sağlayan yerli teknoloji çözümü olarak öne çıkıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 14:12:00 -
Dijital ortamda toplantı gizliliğine MKK güvencesi

Dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın tartışmalı gizlilik politikalarıyla milyonlarca kullanıcı alternatif arayışlara yönelirken, dijital ortamdaki toplantılarda şirket yönetimlerinin gizliliği için Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) ​"e-YKS: Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi" uygulaması dikkati çekiyor.

Türk mühendisler tarafından yüzde 100 yerli teknolojiyle MKK Ar-Ge Merkezi'nde geliştirilen e-YKS, uygulamayı kullanan şirketlerin kendine ait kapalı devre sistemlerinde barındırılıyor.

e-YKS'ye sadece güvenli elektronik imza ile girilebilmesinin yanı sıra paylaşılan tüm bilgi ve belgeler yüksek şifreleme standartları ile korunuyor.

Dijital toplantılar için gizlilik ve hukuki zemin kazanımı

Uygulama, anonim ortaklıkların yönetim kurulu toplantıları ile limited şirketlerin müdürler kurulu toplantılarının dijital ortamda hukuken geçerli olarak gerçekleştirilmesini sağlıyor. Kullandığı güncel teknolojiler, sahip olduğu altyapı, çoklu dil desteği ve kullanıcı dostu ekranları ile yurt dışı muadillerinin önünde yer alıyor.

e-YKS kurulumu için MKK'ye başvuru gerekiyor

Geçen yılın şubat ayında uygulama mağazalarında yerini alan e-YKS, MKK'ye başvuru üzerine internet ve mobil uygulamaları ile bir paket program şeklinde kullanıcı şirketlerin kendi sunucularına kuruluyor.

Uygulama, dijital ortamda yönetime dair tüm toplantıların kapalı devrede şifrelenmesini sağlayan yerli teknoloji çözümü olma niteliğini taşıyor.

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