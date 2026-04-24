Dijital kuşatmaya karşı 'iman' uyarısı: "Çocuklar hiçbir şeye inanmaz sanmayın, her şeye inanırlar!"

Kocaeli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın ibretlik uyarılarda bulundu. Çocukların değer dünyasında oluşan boşluğun dijital çağda çok daha derin neticeler doğurduğunu belirten Aydın, "Çocuklar bir şeye inanmayı bırakınca hiçbir şeye inanmazlar zannetmeyin. Aksine her şeye inanırlar. Varlığında, var oluşunda duyduğu boşluğu dijital ortamlarda kurduğu sanal ilişkilerle gidermeye çalışır" dedi.

Kocaeli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İzmit Kent Meydanı'ndaki çelenk sunma töreninin ardından kutlamalar Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde devam etti. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, siyasi parti temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve velilerin katıldığı programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, çocukların değer dünyasında oluşan boşluğun dijital çağda çok daha farklı ve derin etkiler doğurduğunu, bu boşluğun markalardan sanal ilişkilere, sahte rol modellerden içi boş kavramlara kadar pek çok unsurun çocukların hayatında belirleyici hale gelmesine zemin hazırladığını söyledi.

Çocukların yön arayışında karşı karşıya kaldığı tehlikelere dikkat çeken Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, "Çocuklar bir şeye inanmayı bırakınca hiçbir şeye inanmazlar zannetmeyin. Aksine her şeye inanırlar. Varlığında, var oluşunda duyduğu boşluğu dijital ortamlarda kurduğu sanal ilişkilerle gidermeye çalışır. Markalı giysilere, prestij kazandırdığına inandığı cep telefonlarına, magandalara, film karakterlerine, sapkın fenomenlere, dizi yıldızlarına, renklere, simgelere, içi boş kavramlara inanırlar. Tutkularına, arzularına, kör iştahına inanır. Şana, şöhrete, paraya, güce inanır. Sonra bu inandıklarını merkez yapar ve hayatının pergelini çeker. Arzularına, emellerine, kör iştahına ulaşmak için hiçbir sınır tanımazlığı hayat felsefesi haline getirir. Bizler meslektaşlarımızla birlikte bu sınır tanımazlığa kendimizi siper ederek aklıselim, kalbiselim ve zevki selim bireyler için paradigma oluşturuyoruz. Artık hiç kimse 'bana ne' demeden üzerine düşen görevi layıkıyla yapabilmenin mücadelesini vermeli" şeklinde konuştu.