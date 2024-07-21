Dijital kıyamet denemesi mi? Dünyanın fişini çekmek için çalışmalar yapılıyor

Mevlüt Tezel, Microsoft'un yaşadığı arıza nedeniyle dünya genelinde büyük sorunlar yaşandığını yazdı. Tezel, İngiltere'den ABD'ye kadar birçok ülkenin olaydan etkilendiğini belirtti. Havayolları ve sağlık sistemlerinde aksaklıklar yaşandığını ifade eden Tezel, bu durumun dijital dünyanın zayıf yönlerini ortaya çıkardığını söyledi. Yaşananların küresel kaosa yol açabileceğini vurgulayan Tezel, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"(...) Microsoft'un sisteminde yaşanan arıza nedeniyle dünyada havalimanları, bankalar ve hastaneler gibi çok sayıda şirketin internet hizmetlerinde sorunlar yaşandı.

Örneğin İngiltere'de TV kanalı Sky News'in bazı yayınları kesildi.

Bilgisayarlar çalışmayınca uçak bileti alınamadı. Frontier Airlines, Allegiant ve SunCountry, Türk Havayolları gibi birçok büyük havayolu şirketi uçuşlarını iptal etti.

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Başta İngiltere ve İsrail olmak üzere pek çok ülkede hastane randevusu alınamadı. Finlandiya'da ameliyatlar yapılamadı.

Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlar mavi ekran verdi. İnsanlar bilgisayarlarından çalışamadı.

Sorunun siber güvenlik sağlayan Microsoft'un Crowdstrike güncellemesinden kaynaklandığı açıklandı.

İnternet ve bilgisayar teknolojileri her alanda hayatımızı kolaylaştırıyor ama küresel bir sorun yaşandı mı dün oldu gibi çalışma hayatının durduğunu görmüş olduk!

Microsoft'un da kurucusu Bill Gates olunca hemen komplo teorileri devreye girdi! Dünyanın fişini çekmek için denemeler yapıldığı iddia edildi."