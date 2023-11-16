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Ekonomi Dijital hesap sayısı 104 milyona ulaştı
Ekonomi

Dijital hesap sayısı 104 milyona ulaştı

Yeniakit Publisher
2023-11-16 14:48:17 - 2023-11-16 14:48:16
Dijital hesap sayısı 104 milyona ulaştı

2023 yılında kredi kartı sayısı 111.4 milyona ulaştı. Dijital bankacılık ise işlem sayısını artırmaya devam ediyor.

Diğer sektörlere nazaran bankacılık sektöründe dönüşüm daha büyük bir ivme kazandı. 2021 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından hayata geçirilen “Uzaktan Müşteri Edinimi” uygulamasıyla birlikte bankalar uçtan uca tüm hizmetlerini müşterilerini şubeye çağırmadan sunabilir hale geldi.

Yüzde 21'den fazla artış

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) paylaşmış olduğu veriler dijital bankacılığın Türkiye'de hızla büyüdüğünü ortaya koymaktadır. Rapora göre, Türkiye’de aktif dijital bankacılık hesabı sayısı, 2023 ayının ilk ayında bir önceki yıla göre yüzde 21,73’lük bir artış göstererek 104 milyona ulaştı. Bu hesapların yılın başından bu yana yüzde 9,8’lik artış göstererek 99.2 milyona ulaşan bireysel hesaplar, 4.8 milyonunu ise ticari hesaplar oluşturmakta. 2 milyon 9 bin hesaba ait işlemler sadece internet bankacılığı üzerinden yapılırken, 91 milyon 351 bin hesap kullanıcısı mobil bankacılığını tercih etti.

Erkekler daha aktif kullanıyor

Hangikredi.com'un değerlendirmesine göre, dijital bankacılık hizmetini Türkiye Bankalar Birliği’nin verilerine göre en çok erkekler kullanıyor. Dijital bankacılık müşterilerinin %66’sını erkekler, %34’ünü ise kadınlar oluşturuyor. En çok yaygın olarak kullanan jenerasyon ise 36 ile 55 yaş arasında ki kişilerden oluşuyor. Bu veriler neticesinde yetişkin ve orta yaş grubunun teknolojiye ve dijital bankacılığa alıştığı da gözlemlenmektedir.

Uzaktan hizmetle 4.5 milyon yeni müşteri

Güncel olarak uzaktan müşteri edinimi yapan banka sayısı 17’ e yükselirken, 2023’ün ilk 9 ayında 13.6 milyon yeni müşteri kazanan bankalar, bu müşterilerin 4.5 milyonunu uzaktan müşteri hizmetiyle sağladı.2023 yılında kredi kartı sayısı 111.4 milyona ulaştı.

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