Dijital gelecek “Vizyoner 19 Zirvesi”nde başlıyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından iki yılda bir düzenlenen “Vizyoner Zirvesi”, “dijital gelecek” temasıyla uzman, akademisyen ve iş insanlarının katılımlarıyla gerçekleştirilecek. 27 Kasım tarihinde Haliç Kongre Merkezi’nde kapılarını aralayacak olan zirvede, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Türkiye’nin teknoloji hamlelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Vizyoner programlarının Türkiye’nin milli stratejilerine ve hareket planlarına yol gösterici olduğunu ifade etti. Önceki dönemlerde “Gelecekle İş Yapmak” ve “Değişen Dünyada Yeni Türkiye” konularının irdelendiğini belirten Kaan, bu yıl da o konulara paralel olarak “Dijital Gelecek” temasının işleneceğini aktardı.