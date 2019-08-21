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‘Dijital Dünyada E-beveyn Olmak’ raflarda

Salih Uyan’ın Dijital Dünyada E-beveyn Olmak adlı kitabı raflardaki yerini aldı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:29
‘Dijital Dünyada E-beveyn Olmak’ raflarda

Salih Uyan’ın Dijital Dünyada E-beveyn Olmak adlı kitabı raflardaki yerini aldı.


Salih Uyan’ın Dijital Dünyada E-beveyn Olmak Timaş Yayınları etiketiyle okuyucunun beğenisine sunuldu. Kitap bizi, bugün hepimizin hayatının ayrılmaz bir parçası olan sanal âlem ve bizi o dünyaya dahil eden her türlü cihaz ve ortamla (akıllı telefonlar, bilgisayar oyunları, sosyal medya, TV) ilişkimiz üzerine düşünmeye, bizi bize göstermeye çalışan bir içeriğe sahip. Önce bu yüzleşmeyi sağladıktan sonra öncelikle çocuklarımız için olmak üzere sanal âlemden hayatlarımıza doğru akan tehditleri, siber zorbalığı, çevrim içi güvenlik konusunu, bu tür cihazlarla fazla vakit geçirmenin zihinsel, dilsel gelişim üzerindeki olumsuz etkilerini son derece sıcak, yer yer iğneleyici yer yer eğlenceli bir dille anlatıyor.


“Çocuğunuza elbette güvenin. Ama güvenle boş vermişlik arasında ince bir çizgi olduğunu ve akıllı cep telefonlarının tam da bu çizginin üzerinde olduğunu sakın unutmayın!”


Yazar Hakkında


Salih Uyan 1976 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamlayan yazar, üniversitede önce İngilizce Öğretmenliği, sonra Sosyoloji bölümlerinden mezun oldu. Eğitimin farklı kademelerinde öğretmen ve yönetici olarak görev yaptı. Çeşitli yayın organlarında eğitim üzerine makaleler yazdı. Eğitim teknolojileri ve uzaktan eğitim alanlarında da özel çalışmalar yaptı. 2000 yılında Türkiye’nin ilk Altın Örümcek ödüllü İngilizce eğitim platformu olan “dersimizingilizce.com” sitesini kurdu. Ulusal ve uluslararası birçok eğitim teknolojileri konferansına konuşmacı olarak katılan yazar, halen bu alanda çalışmalarını sürdürmektedir. Özel bir eğitim kurumunda yönetici olarak çalışan ve ulusal bir gazetede eğitimle ilgili köşe yazılarına devam eden yazar, evli ve iki çocuk babasıdır. Ayrıca Yazarın, “Anlıyorum Ama Konuşamıyorum”, “İngilizce No Problem” “Nasıl Fenomen Oldum” “Nasıl Kahraman Oldum” ve “Şimdi Gözlerini Açabilirsin” isimlerinde CarpeDiem Kitap tarafından yayınlanan kitapları vardır.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:29
  1. kitap

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